〈南部〉西段北移護聖母 台江大道3.12通車

2017-03-09

全線縮短800米 節省5.4億

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市二等七號台江大道全線將於三月十二日舉行通車典禮，背後有段 「神明保佑」插曲，原規劃路線經鹿耳門聖母廟講經堂，影響聖母廟的完整性，經地方倡議北移，在廟方及地方全力配合下，全線縮短八百公尺，經費還節省五．四億元。

台江大道闢建一波三折，十餘年來在歷屆市長、工務局、都發局爭取經費，地方議員、里長、聖母廟及地方仕紳打拚下，不分黨派，終於完成這項地方重要交通建設。

議員郭清華表示，台江大道經鹿耳門聖母廟這條路段，原本地方不是很清楚路線，大約十多年前，聖母廟神明起駕「降旨」要求北移六十公尺，大家才發現原規劃路線就在講經堂預定地前面，非常迫近，「幾乎就在路中間 」，並查知講經堂後方已有養護機構申請設置，引起地方疑慮，恐影響整個廟宇發展完整性。

都發局綜合規劃科長林惠真表示，台江大道原規劃八十米寬，九十七年因西段經聖母廟講經堂，地方要求北移，經對原有路線及北移路線做轉折評估，全線縮短八百米，經費減少五．四億元，原八十米的台江大道應地方需求，兩邊各縮減十米，變成六十米。

鹿耳門文化資產推廣協會理事劉相君表示，台江大道西段北移，讓聖母廟發展空間更完整，又能節省經費，是大家所樂見的。鹿耳門史蹟研究促進會執行長郭瑞昌指出，台江大道西段北移，看到社會的光明面，且台江大道是鹿耳門古港道遺跡，通車典禮當天，市府與各界將以植樹方式慶祝台江大道落成，地方神尊出大轎遶境巡路，保佑台江大道行車永世平安。

工務局新建工程科股長黃俊豪表示，為使台江大道向西跨越曾文溪，連結台六十一線西濱快速道路，市府向中央爭取興建曾文溪大橋，去年九月進行工程可行性評估，計畫核定後，六年可完工。

另外，為使台江大道往東連結國道一號，獲營建署生活圈道路補助開闢台南都會區北外環道路，屆時台江大道連結北外環道路，可再連結國道一、國道八及國道三，未來該路段也將種植六萬棵樹木，成為林蔭大道新地標。