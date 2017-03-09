2017-03-09

原來，國家利益突破一切協議、協定的。

這樣的上綱在中國與南韓火熱對峙中演繹了。

有ＷＴＯ，有自由貿易協定，中國照樣抵制南韓，製造關稅貿易壁壘，運用政府手段、煽動人民仇韓情緒。

面對中國種種，南韓揚言上告ＷＴＯ。又如何？

南韓人已經習慣民主自由的生活制度，看國際社會行為，也習慣從國內思考。錯了，中國硬是活生生大剌剌在兩國互動上糾正了南韓。 這一課，很熟悉。我國總統大選有藍營上過這一課，卻是反諷台灣，廣告指涉南韓與中國簽自由貿易協定，因此雙邊商業利益繁榮，要感謝台灣。

那時節若與中國的貨貿服貿協議在立法院過關，會在蔡英文上台後成為觸中國逆鱗的祭品吧？

統派說南韓中國的自由貿易協定簽署後，台灣會邊緣化，這是用中國的立場看台灣；看中國不顧國際法律對付南韓貿易，我們感覺呢？

南韓幫我們上了一課，謝謝南韓！（資深記者黃明裕）