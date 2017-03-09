〈南部〉蔣銅像裝置藝術 高師大報警惹議

2017-03-09

〔記者洪定宏／高雄報導〕高師大和平校區的蔣介石銅像基座日前被噴上「威權遺毒」及納粹符號黑漆，前天（七日）學生再為銅像進行裝置藝術時，因校方報警，警察入校盤查，引發學生質疑警察違反大學法，並致函要求校方說明。

校長吳連賞強調，當時處理原則為尊重並瞭解訴求，進行柔性規勸，因警衛深怕有衝突，才依各級學校與警方訂定的支援協定要項，通知警方到場協助，不過，學校人員報警理應知會校長，未來相關程序會更謹慎，對於學生意見校方一向包容與尊重，要培養不同意見學生相互尊重與對話。

學生昨於蔣介石銅像基座張貼一百多位受難者姓名，用木牌寫著「二二八高雄受難者紀念碑」，並用數百個小石像，象徵無名的受難者，旁邊放紙板註明「紀念受難者無名石像歡迎自取」，校方並未清除，有教師及學生到場拍照。

遭大學生質疑的苓雅分局凱旋派出所說明，當時接獲警衛通知，由三名員警趕往，因校方聲稱當事人不願表明是否為學生身分，警衛直指兩名長髮男子不像學生，請警方協助瞭解，才依法要求盤查，員警登錄資料後，告知法律權益，並保護現場學生的安全，隨後校安中心執行長趕到與學生溝通，表示學校會自行處理，員警隨即離開。

高師大校安中心表示，教官接獲通報，通知保全分頭趕往；約五名當事人不願表明是否為學生身分，又有多名要求撕掉與移除的反對者在場，擔心雙方爆發衝突，所以報警。

學生發給吳連賞的信函指出，高師大校園不該只存在象徵威權與榮耀的銅像，更應該公平呈現蔣介石的功過。