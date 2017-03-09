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〈南部〉哈瑪星、鹽埕老屋再造 最高百萬補助

2017-03-09

港市變遷留見證 文化部支持

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為重現高雄港濱老街屋的原始風貌，高雄市都發局昨宣布，針對哈瑪星、鹽埕地區，推出改版的修繕補助計畫，每棟老屋最高補助額度達一百萬元，且民眾無須自備款，預期將掀起新一波老城復興浪潮！

高雄市都發局長李怡德說，目前仍保存不少哈瑪星與鹽埕地區的老屋，依稀可見從日治到二戰結束時期，融合西洋、日本與台灣本土建築語彙的獨特樣貌。

例如鼓山一路南段舊稱「山下町大通」，與五福四路口附近的連棟街屋，因位居昔日第一代高雄驛商業繁盛的交通要津，有「高雄第一街」的美譽，建築物現仍存在，卻已失原味。

李怡德強調，隱身哈瑪星、鹽埕巷弄的歷史老屋，是見證高雄港市變遷的無價資產，有待更多人士投入復舊與維護，因此在文化部提出「再造歷史現場」構想後，即提報「興濱計畫」爭取經費，復刻百年前築港填地建造的首座現代化市街︱哈瑪星及鹽埕的景觀風貌，並獲得文化部支持。

都發局即起至5.1接受申請

都發局表示，即日起至五月一日接受申請，每棟上限為一百萬元，將以位居重要街角節點、整排連棟街屋、具年代與建築形式代表者為優先補助對象，都發局將提供建築外觀修復、結構補強及工程規劃設計等費用的全額補助。

詳情可洽高雄市都發局網站，或電洽07-3368333轉2646。

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  • 鹽埕區街道現有風貌。（記者葛祐豪攝）

    鹽埕區街道現有風貌。（記者葛祐豪攝）

  • 哈瑪星的臨海一路山形屋現狀。（記者葛祐豪攝）

    哈瑪星的臨海一路山形屋現狀。（記者葛祐豪攝）

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