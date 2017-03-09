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〈南部〉台東縣府擬處分3筆土地 議員質疑賣地擋下

2017-03-09

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣議會臨時會昨天審議縣府財政及經濟發展處提案，除台東市中央市場前土地處分案因議員質疑「又要賣土地」、遭保留，知本健康段擬設太陽能發電廠計畫土地標租案則過關，不過，議員要求縣府重視原住民傳統領域、多與部落溝通。

財經處提出台東市中央市場前三筆土地處分案，土地價值約三億多元，財經處長盧協昌說明，這三筆土地是商業區用地，之前曾標售好幾次，但探詢者多、最後因價格問題無人投標，這次提案希望以「設定地上權並核發土地使用權同意書」或「標售」方式處理。

議員林參天、洪宗楷質疑縣府「一直賣土地」，洪宗楷、林參天指出，中央市場人潮多，但停車空間不足，還不如做為停車場，議員陳志峰則認為，這塊土地是台東市「地王」，停車月租費可能比民眾月薪還高，根本租不起，不宜做停車場。

因為處分案有爭議，即使主席陳宏宗宣布休息五分鐘協調仍未有結論，因此遭保留延後審議。

此外，財經處也提出知本海邊八十六筆土地、面積兩百六十六公頃土地，預計變更地目、設置太陽能發電廠，議員林琮翰、林參天及洪宗楷表示，這是卑南族傳統領域，必須徵得在地部落同意，盧協昌表示，目前仍在評估是否可行階段，若確定可行，將與部落溝通說明。

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  • 財經處擬處分中央市場前精華土地。（記者張存薇攝）

    財經處擬處分中央市場前精華土地。（記者張存薇攝）

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