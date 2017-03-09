〈南部〉建公教宿舍 外地師：治標不治本
2017-03-09
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府將在恆春設公教聯合宿舍一事，恆春半島外地教師大多樂觀其成，認為能降低住宿成本，生活有同事相照應，但多數代理老師認為工作沒保障，加上交通、醫療跟子女教育問題長年未解，公教宿舍是「治標不治本」。
「宿舍除了經濟負擔降低，下班後比較不無聊。」家住屏北的大平國小校長李逸群說，目前各校自有宿舍老舊，加上各校老師分散居住，下班後相當無聊，公教宿舍能讓偏鄉老師不那麼苦悶。
一名王姓代理老師說，恆春地區一個月房租約六千元上下，公教宿舍確實能解決部份問題，但代理三年一聘才是讓教師人心浮動主因，在無穩定工作誘因下，再好的宿舍也不會改變外調的心。
三十二歲的李姓代理老師則認為，宿舍確實能讓生活開銷降低不少，但過短的約聘年限，加上交通不便、醫療不足及子女教育問題長年無解，他們還是會選擇「約滿走人」。
「縣府或許能考慮正式老師借調恆春。」資深老師老李說，恆春半島代理老師太多造成不穩定，如果縣府透過「借調」屏北老師南下，保障他們原有職缺，或許這些資深老師會考慮南下任教，如適應就會長留，不適應者則可歸建，搭配公教宿舍的福利，整體教學品質才能實質提升。
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