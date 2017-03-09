〈南部〉留住老師 屏縣擬建恆春公教聯合宿舍
2017-03-09
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣恆春半島長期存在教師高流動率問題，因為離家遠、觀光區物價高，多數正式老師兩年服務期滿就請調，屏東縣長潘孟安上任後積極推動建設公教聯合宿舍，縣府積極向教育部力爭兩億元的建設經費，希望恆春能有穩定的師資，讓地方孩子安心就學。
離家遠、物價高 服務期滿就請調
目前在恆春及鄰近的車城、滿洲地區，國中、小學來自外地的教師人數約有一百多人，過去調查發現，恆春半島的老師至少有一半沒有宿舍，如能提供舒適、收費相對低廉的住宿環境，可望提高當地老師留下來的意願，出身恆春半島的潘孟安，對於興建公教聯合宿舍寄予厚望，但龐大經費非縣府能負擔。
教育處副處長許沛祥說，屏東縣因為幅員廣大，縣內超過半數的國中小學被列為偏遠或特殊偏遠學校，有的學校距離屏東市超過一百公里，但卻因為非原住民鄉，老師連地域加給都沒有，誘因太少幾乎留不住老師，而教師異動頻繁也會間接影響教學效果。
教育處：向中央爭取二億經費
許沛祥說，恆春公教宿舍預定設在恆春國中旁，未來除有單人、雙人套房，也規劃家庭式房型，並依相關規定進行收費，「收費一定比外面租房子便宜」，縣府同時也積極建議中央，把恆春半島納入地域加給範圍，改善偏遠教師福利。
目前已著手進行專案管理招標
縣府工務處表示，初估恆春公教聯合宿舍約需兩億元經費，目前著手進行專案管理招標，未來將交由專案管理團隊負責監造，工程相關籌劃與經費爭取將同步進行。
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