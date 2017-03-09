| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉留住老師 屏縣擬建恆春公教聯合宿舍

2017-03-09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣恆春半島長期存在教師高流動率問題，因為離家遠、觀光區物價高，多數正式老師兩年服務期滿就請調，屏東縣長潘孟安上任後積極推動建設公教聯合宿舍，縣府積極向教育部力爭兩億元的建設經費，希望恆春能有穩定的師資，讓地方孩子安心就學。

離家遠、物價高 服務期滿就請調

目前在恆春及鄰近的車城、滿洲地區，國中、小學來自外地的教師人數約有一百多人，過去調查發現，恆春半島的老師至少有一半沒有宿舍，如能提供舒適、收費相對低廉的住宿環境，可望提高當地老師留下來的意願，出身恆春半島的潘孟安，對於興建公教聯合宿舍寄予厚望，但龐大經費非縣府能負擔。

教育處副處長許沛祥說，屏東縣因為幅員廣大，縣內超過半數的國中小學被列為偏遠或特殊偏遠學校，有的學校距離屏東市超過一百公里，但卻因為非原住民鄉，老師連地域加給都沒有，誘因太少幾乎留不住老師，而教師異動頻繁也會間接影響教學效果。

教育處：向中央爭取二億經費

許沛祥說，恆春公教宿舍預定設在恆春國中旁，未來除有單人、雙人套房，也規劃家庭式房型，並依相關規定進行收費，「收費一定比外面租房子便宜」，縣府同時也積極建議中央，把恆春半島納入地域加給範圍，改善偏遠教師福利。

目前已著手進行專案管理招標

縣府工務處表示，初估恆春公教聯合宿舍約需兩億元經費，目前著手進行專案管理招標，未來將交由專案管理團隊負責監造，工程相關籌劃與經費爭取將同步進行。

廣告
  • 外地教師對恆春設公教宿舍樂觀其成，圖為學生上課情形示意圖。（記者蔡宗憲攝）

    外地教師對恆春設公教宿舍樂觀其成，圖為學生上課情形示意圖。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
蔣銅像裝置藝術 高師大報警惹議

高師大和平校區的蔣介石銅像基座日前被噴上「威權遺毒」及納粹符號黑漆，前天（七日）學生再為銅像進行裝置藝術時，因校方報警，警察入校盤查，引發學…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：〈南部〉留住老師 屏縣擬建恆春公教聯合宿舍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.