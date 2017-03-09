〈台北都會〉台北》4年後學生自備平板 弱勢可借用
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局訂定「行動學習智慧教學」計畫，今年投入一億元，補助五十所、二五○班中小學，提供約七千五百台平板當教學工具，教育局長曾燦金宣示，在一一○學年度全面實施學生自備平板，以使用者付費為原則，由家長付費，中低收入戶等經濟弱勢學生則可「登記借用」，高中生擬「分期付款」，讓學生分三年購買筆電或平板。
台北市國中學生家長會聯合會總會長許孝仁說，平板若要一、兩萬元，家長會反彈，幾千元較能接受，教育局應統一大量採購，降低費用；而平板教學有害視力，不該在小學推行，要有控管等配套。家有小五生的陳姓家長則說，學校有需求會配合，如買五千多元的平板，可以負擔。
教育局科長陳素慧說，如果中小學生家長無法負荷，可比照高中採分期付款，平板系統規格由各校決定，教育局一次採購，以去年為例，是32G的iPad mini價格七千五百元，家長可分期付費，上完就可帶走。
台北市立大學附設實驗小學目前六年級八個班級都採平板教學，曾燦金昨天視察。國語課施姓老師說，國語課教學難度在寫作，例如動態描寫，在平板看影片討論寫作，讓學生很快完成作品，幫助很大。
高中生擬可分期付款購買
教育局訂定六年「行動學習智慧教學」計畫，從一○四到一一○學年度逐年增加五十所學校，今年八月三十日開學時，至少五十校參與，每校補助四班為原則，每班一台行動載具（平板）充電車、三十台平板。
陳素慧說，北市中低收入戶或突遭變故學生，中小學各約五千多人，到一一○學年度將購足平板數量，超過一萬台，並訂定弱勢生「登記借用」機制。而部分學校反映高中生教學應用較廣，平板不夠用，會改為筆記型電腦，擬採「分期付款」，讓學生在高中三年每學期繳費。
她說，平板教學科目由學校自行決定，而衛生局有規定，用平板上課三十分鐘須休息十分鐘，家長不必太擔心。
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