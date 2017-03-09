| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉台北》新興市場修宿舍 變公宅招租

2017-03-09

預估明年3月對外招租

〔記者鍾泓良／台北報導〕中山區林森北路新興市場建築老舊不堪使用，一、二樓去年已委外經營成青年旅舍及商場，三至五樓則是教職員宿舍。台北市政府將動用第二預備金三千四百萬元，補強及修繕建築結構，釋出卅七戶作公宅。都發局說，周邊租金行情為每坪七百五十元至一千兩百元，初估未來租金打折後約一萬元上下，預計明年三月對外招租、五月入住。

新興市場緊鄰特種行業林立的林森商圈，距離捷運中山國小站約兩百公尺。三至五樓為教職員宿舍，目前五十一戶有人居住，住戶大多是年紀七十至九十歲的老年人。但宿舍年久失修，屋內不僅通風不良，天花板也有漏水情形。

都發局說，將會釋出十一坪二房型五戶，十八坪三房型卅二戶，今年將用二備金進行結構補強、外牆改造、公共空間改造等修繕工程，預計明年三月就能驗收，同時對外招租。

廣告
  • 台北市副市長林欽榮參觀林森北路新興市場二樓改裝的青年旅舍，他也透露，市場教職員宿舍將修繕、釋出37戶作公宅出租。（記者鍾泓良攝）

    台北市副市長林欽榮參觀林森北路新興市場二樓改裝的青年旅舍，他也透露，市場教職員宿舍將修繕、釋出37戶作公宅出租。（記者鍾泓良攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
基隆千人以上大型活動 未來須報備

議會昨天審議通過民間業者在私人場所舉辦演唱會等大型活動有法可管了！基隆市議會昨天審議通過「基隆市民間辦大型群聚活動安全管理自治條例」，民間舉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：〈台北都會〉台北》新興市場修宿舍 變公宅招租


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.