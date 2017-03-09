〈台北都會〉台北》新興市場修宿舍 變公宅招租

2017-03-09

預估明年3月對外招租

〔記者鍾泓良／台北報導〕中山區林森北路新興市場建築老舊不堪使用，一、二樓去年已委外經營成青年旅舍及商場，三至五樓則是教職員宿舍。台北市政府將動用第二預備金三千四百萬元，補強及修繕建築結構，釋出卅七戶作公宅。都發局說，周邊租金行情為每坪七百五十元至一千兩百元，初估未來租金打折後約一萬元上下，預計明年三月對外招租、五月入住。

新興市場緊鄰特種行業林立的林森商圈，距離捷運中山國小站約兩百公尺。三至五樓為教職員宿舍，目前五十一戶有人居住，住戶大多是年紀七十至九十歲的老年人。但宿舍年久失修，屋內不僅通風不良，天花板也有漏水情形。

都發局說，將會釋出十一坪二房型五戶，十八坪三房型卅二戶，今年將用二備金進行結構補強、外牆改造、公共空間改造等修繕工程，預計明年三月就能驗收，同時對外招租。