〈台北都會〉柯市府BOT首案？》內科之心 新創育成大樓議價
2017-03-09
預估民間投資50億元
〔記者黃建豪／台北報導〕內湖區港墘路上的「內科產業支援設施用地」作為臨時停車場至今超過廿年，郝市府時期曾規劃雲端產業園區，但半途而廢，柯市府接手後，重新規劃為「內科之心」採促參ＢＯＴ開發，預估民間投資金額約五十億元，期望發展為帶領內湖產業轉型的新創育成大樓，只有一家廠商投標，今年二月進入議價階段，預估年中會有結論，可望成為柯市府兩年多來第一個完成的ＢＯＴ開發案。
內科之心佔地一．七公頃，市值高達五十億元，但在一九九七年台北花市搬至內湖後，就當成臨時停車場使用至今，直到前市長郝龍斌規劃以ＢＯＴ案打造台北市首座雲端產業園區，當時有中華電信與遠雄合作提案，但在通過初審後，未參與第二階段提案，其他廠商條件不合，雲端園區在二○一四年九月確定破局。
產業局說，放棄雲端園區後，一切重來，先花四百萬元找顧問評估、重擬招商文件，直到確定改作創新創業中心，去年八月上網招標，同年十一月通過申請人資格審查，由創日科技股份有限公司等四家公司共同籌組的「台北創新園區合作聯盟」獲得最優申請人資格，預估民間投資金額五十億元，租期五十年，建案完工約要三至五年。
產業局科技產業服務中心莊玫紅證實，市府二月初就開始與廠商議約，確實有機會成為柯市府兩年多來第一個完成的ＢＯＴ開發案，但現在還沒談成，時間也很難確定。
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