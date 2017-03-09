〈台北都會〉內湖》台北花市舊址蓋公園 年中動工

2017-03-09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北花市遷移已滿三年，位於內湖區瑞光路舊址的一○六號公園預定地卻始終無聲無息。台北市長柯文哲昨出席工商協進會演講，提及「內科之心」已進入議約階段。市府官員也透露，緊鄰內科之心的一○六號公園預定地，已要求公園處在今年中開工。公園處說，一○六號公園因蓋不蓋地下停車場而卡關，現在已確定要蓋，並開闢為一般的開放式公園。

放棄溼地 建地下停車場

柯文哲於二○一五年四月宣布，要打造台北花市舊址為台北市第一座都會型人工溼地公園，但當地缺乏天然水源，時隔兩個月後，又自行宣布放棄，改為做一般開放式公園。

公園處重新規劃，決定開發佔地二．五五公頃的公園，同時規劃地下停車場，原定去年動工，卻在停車場興建審議委員會碰壁。有委員認為，周邊瑞光路、港墘路交通量大，不適合再興建停車場吸引車流，而且公園旁要打造內科新創中心，同樣有停車場規劃，全案被要求重新評估，期程再次延宕。

但停車管理工程處評估發現，當地停車供需比，汽車仍不足二三三格、機車不足五二一格，最後決議公園有開闢地下停車場需求，規劃興建地下兩層的停車場，提供汽車停車格兩百格、機車停車格兩百五十格、地上平面大客車停車格四格，已進入建築師評選階段。

公園處說，一○六號公園整體設計、規劃、監造、施工預算為五千萬元，二月剛送進都市審議委員會，已經開過一次會要求修正，可能要約兩個月才能跑完流程，具體開工進度無法確認，但府方高層希望公園在今年中就開工，盡快在明年完成。