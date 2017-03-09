〈台北都會〉鶯歌二甲里長 千坪農地免費供耕作

2017-03-09

〔記者張安蕎／新北報導〕出身務農世家的鶯歌區二甲里長林水土，將自家千坪農地免費提供里民栽種，鼓勵年長者感受耕作及收割的喜悅，採收後的新鮮蔬果，常供應共餐活動，或分送弱勢家庭，回饋社會。

林水土表示，二甲里早期居民多以務農為主，隨著時代變遷，許多農田閒置未妥善利用，雜草叢生、老鼠蟲害多、影響鄰田，他與妻子共同種植五百坪蔬菜、八百坪綠竹筍，還有一千多坪農地無人耕種，因此開放里民免費耕作，讓土地資源不致浪費。

免費農場推動五年以來，大多是退休長輩們參與農耕，林水土不吝傳授自身多年務農經驗，每天早晨與里民們在菜園裡話家常，栽種包括高麗菜、空心菜、 絲瓜等，因未噴灑農藥且口感鮮甜，廣獲好評。

蔡姓里民說，林水土常熱心教導種植與採收知識，例如許多蔬果採收都要從清晨開始，因為露水未乾，才能讓蔬果保有新鮮，因此他每天清晨四點就到菜園澆水、巡視、抓菜蟲、蝸牛，不僅養成早睡早起的規律習慣，也能享受腳踏泥土、手握青菜的充實感。