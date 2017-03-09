〈台北都會〉鶯歌二甲里長 千坪農地免費供耕作
2017-03-09
〔記者張安蕎／新北報導〕出身務農世家的鶯歌區二甲里長林水土，將自家千坪農地免費提供里民栽種，鼓勵年長者感受耕作及收割的喜悅，採收後的新鮮蔬果，常供應共餐活動，或分送弱勢家庭，回饋社會。
林水土表示，二甲里早期居民多以務農為主，隨著時代變遷，許多農田閒置未妥善利用，雜草叢生、老鼠蟲害多、影響鄰田，他與妻子共同種植五百坪蔬菜、八百坪綠竹筍，還有一千多坪農地無人耕種，因此開放里民免費耕作，讓土地資源不致浪費。
免費農場推動五年以來，大多是退休長輩們參與農耕，林水土不吝傳授自身多年務農經驗，每天早晨與里民們在菜園裡話家常，栽種包括高麗菜、空心菜、 絲瓜等，因未噴灑農藥且口感鮮甜，廣獲好評。
蔡姓里民說，林水土常熱心教導種植與採收知識，例如許多蔬果採收都要從清晨開始，因為露水未乾，才能讓蔬果保有新鮮，因此他每天清晨四點就到菜園澆水、巡視、抓菜蟲、蝸牛，不僅養成早睡早起的規律習慣，也能享受腳踏泥土、手握青菜的充實感。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
基隆千人以上大型活動 未來須報備
議會昨天審議通過民間業者在私人場所舉辦演唱會等大型活動有法可管了！基隆市議會昨天審議通過「基隆市民間辦大型群聚活動安全管理自治條例」，民間舉…
網友回應
熱門新聞
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 想分手？ 歐盟喊英國讓中國貨逃稅 先繳650億
- 經典賽》台韓「同落難」 淘汰了還要「拚到底」
- 江宏傑寵妻 凡事小愛說了算
- 孔劉4月底襲台 海外首場會粉絲
- 左右肺罹不同癌 動2次手術治癒
- 挺吳派逼洪妥協 拉高黨代表參選門檻
- 三上悠亞誘人 詮釋完美女友
- 思嘉狠斬短命婚 爭女兒監護權
- 8歲小女孩開怪手挖土 親友：把怪手當玩具玩
- 308追思啟動「護蔣」 基隆員警徹夜站哨顧銅像
- 自由談》吳資政的眼淚
- 江少慶搶搶滾「很像王建民」
- 前副總統李元簇辭世 享壽94歲
- 防樂陞案重演 學者籲公司法修全套
- 延長違規記點時間 交部擬修法
- 「外資圈第一美女」涉漢微科內線 邱慧平500萬交保 限制出境
- 經典賽》陳用彩撐2.2局 中國遭古巴擊潰
- 司改會議 環境案件將訂「吹哨者法案」
- 全英羽球公開賽》戴資穎、周天成 直落二闖頭關
- 「巾巾」計較 贊助商「照」得住
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Lee Yuan-tsu dies aged 94
- 李元簇辭世》蔡總統致哀 指示府內協助治喪
- 《小檔案》神秘「千里馬民防」 脫北者救星
- 洪授證黨團幹部 八委員長僅來三人
- 李國毅疑回收舊愛 勾手溫存12時
- 《自由廣場》為海巡署喝采！
- 金融股漲幅縮小 美股漲跌互見
- 馬念先搞怪 糯米糰古裝上陣
- 進軍日本市場 台數位典藏授權平台與日本簽約
- 中職》道恩斯首局丟4分 猿被韓虎咬
- 大專教師團體 憂年改流失高教人才
- 相差16歲 連恩尼遜秘戀娜歐蜜華茲
- 作家張娟芬出席 關心檢察官定位
- 駕公務車溜差去算命 GPS全都錄
- 大宗食品驗證 還有30家沒做
- 美對與北韓談判表懷疑 指金正恩不理性
- 張志豪引領「轟」狂 對得起球迷
- 大聯盟為她改變 劉柏君獲選女傑青
- 《自由廣場》請讓病人自由選擇三個月或每個月領藥
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉鶯歌二甲里長 千坪農地免費供耕作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分