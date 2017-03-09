〈台北都會〉要求拆蔣介石銅像 蔡丁貴與警爆衝突
2017-03-09
〔記者林欣漢／基隆報導〕紀念基隆三○八大屠殺，開創新基隆行動聯盟昨清晨在基隆火車站周邊展開「無聲人形」街景行動藝術，以紅色水彩在地上創作上百具血紅人形，重現當年血流成河的情景，聯盟召集人張春雄表示，希望以此醒目方式，引起通勤族對在地歷史的關心，與家中長輩們展開對過去歷史、記憶的對話，也向政府展現市民重視轉型正義的期待。
昨天凌晨三時許，開創新基隆行動聯盟開始在基隆市西岸旅客大樓、港西街、基隆火車站、旭川河、文化中心周邊等地進行街景行動藝術，他們先以白線繪製遺體姿態，再潑灑紅色水彩，以視覺效果重現當年國民黨軍隊登陸後的場景。
血淋淋的場景引起通勤民眾圍觀討論，有人以為在拍戲，也有人被逼真的紅色顏料嚇到，以為發生命案，有學生說，不知道二二八基隆發生過這些事，學校沒有教；聯盟完成行動藝術創作後，也向通勤民眾發送傳單，傳達創作理念。
張春雄表示，七十年前國民黨的軍隊從基隆港登陸，開啟一連串血腥鎮壓，首當其衝的田寮河、基隆港浮屍處處，許多無辜生命成為槍下亡魂，造成的傷痕，仍深深烙印在許多七十歲以上老基隆人的心中，一輩子噤聲，如今軍隊登陸的路線，已成為基隆火車與國道客運站，每天出入人次頻繁，知道此處曾是悲劇舞台的人少之又少。
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