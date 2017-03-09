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〈台北都會〉留血人形 重現基隆308大屠殺

2017-03-09

〔記者林欣漢、林嘉東／基隆報導〕基隆市府昨下午在海洋廣場舉辦三○八追思活動，未受邀的自由台灣黨主席蔡丁貴在活動進行到一半時，率眾闖入場內，拉起「拆蔣介石銅像」白布條抗議，成員們也穿上染血白衣倒在地上，上演行動劇，要求落實轉型正義。

林右昌致詞強調，基隆火車站前的蔣介石銅像不會有人理會，也沒人會去膜拜，未來也會配合都更移除該銅像，但蔡丁貴反駁，市長既然說不會有人注意到，那麼拆掉也不會有人發現。

蔡丁貴一行人隨後從海洋廣場走到火車站，要求拆除銅像，被警方圍住，不讓他靠近。儘管被警方以優勢警力攔阻，蔡丁貴仍數度試圖衝破圍堵，還差點被車撞到，被警方及時拉回，雙方僵持一個多小時，蔡丁貴才離去。

警方表示，蔡已涉嫌違反公共危險、妨害公務等，會進一步偵辦。

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  • 開創新基隆行動聯盟以街景行動藝術，重現基隆308大屠殺場景。（記者林欣漢攝）

    開創新基隆行動聯盟以街景行動藝術，重現基隆308大屠殺場景。（記者林欣漢攝）

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