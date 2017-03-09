〈台北都會〉國民運動中心泳池 連5天女性免費入場
2017-03-09
慶祝婦女節 新北送禮物
〔記者李雅雯／新北報導〕昨天是三八國際婦女節，新北市政府同歡慶、送禮物，從昨天開始到三月十二日共計五天，全市十一座國民運動中心所屬的游泳館，開放女性免費入場使用。
三重國民運動中心設有女性主題運動場館，首創每個月一次的「女性運動日」，另外也為女性規劃專屬運動課程。新北市長朱立倫昨天特別選擇到三重國民運動中心，宣布送出「五天泳池女性免費用」的婦女節禮物，送給全新北市女性。
「新北女性專屬運動日︱每一滴汗水都是閃耀的鑽石」，朱立倫喊出鼓勵女性多運動的口號，他說，做家事、帶小孩等「勞動」不等於「運動」，這些家務也不全是女性的責任；女性要走出家門，為自己的健康動起來。朱鼓勵全民愛運動，他也在現場和婆婆媽媽們動起來，跟著教練喊出的節奏做運動。
目前全新北市營運中的國民運動中心共十一座，預計到民國一○七年十一月將再加上林口、三鶯兩座，屆時將有十三座，各個國民運動中心都將建置性別友善空間。
社會局長張錦麗說，根據許多相關調查資料、統計年報，可以發現女性在運動參與、運動時間或是有規律性的運動人口比率上，都比男性低，這與女性在不同生命階段過程中，受到的不同社會期待有關；尤其女性成家之後，可能會因家務、育兒而割捨屬於自己的運動時間，提高女性的運動參與，其實也是對於性別平權的重視。
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