〈台北都會〉不拚獨大 一卡通：當民眾第二張卡
2017-03-09
也有官股 沒想取代誰
〔記者陳紜甄／台北報導〕民國一○四年九月起，北捷開放一卡通後，有錢卡（Happy Cash）、愛金卡（icash 2.0）也申請進入北捷，搶食電子票券市場。原本一卡獨大的悠遊卡，市佔率跟著下滑三％，外界認為，悠遊卡恐被其他電子票券取代。不過，一卡通經理王俊平說，一卡通要取代悠遊卡，「坦白講不可能。」一卡通要做的不是跟悠遊卡競爭，而是成為民眾的第二張卡。
異業合作 手錶也可「嗶」
與悠遊卡同樣有官股色彩的一卡通，為了呈現自己的特色，成為民眾的第二張卡，採取異業合作。一卡通經理王俊平舉例，一卡通與Garmin合作推出手錶，民眾戴上手錶，小額消費或搭乘大眾運輸工具時，就可直接感應扣款，手錶還內建扣款與餘額查詢功能。藉由異業合作，原本沒用一卡通的民眾買了手錶，即可使用一卡通，藉此擴大的市場。
王俊平說，一卡通的經營策略是要取代現金，把電子票券的市場做大，因此，與其他家業者存在既競爭又合作的局面。他也認為，一卡通要取代悠遊卡，「坦白講不可能。」一卡通要做的不是跟悠遊卡競爭，而是成為民眾的第二張卡，策略是把服務做得更好，讓民眾願意使用。
悠遊卡的民調顯示，民眾使用現金比例四十六％、信用卡卅六％、悠遊卡僅十五％。因此，悠遊卡董事長林向愷說，長期目標也是希望能改變民眾使用現金習慣，擴大電子票券市場。
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