〈台北都會〉多卡競爭 悠遊卡推通路會員卡
轉型增特色 未來可付香油錢
〔記者陳紜甄／台北報導〕政府開放多卡通後，原本一卡獨大的悠遊卡因電子票券陸續進入市場，市佔率跌落三％。但悠遊卡董事長林向愷說，市佔率雖下降，營收還是較其他三家業者多，並且全台仍有七成五民眾最常使用悠遊卡。面對多卡競爭的時代，林向愷定調今年為悠遊卡轉型元年，目標是讓持卡人享有最大的便利與特色，將推動通路會員卡，增加手機悠遊卡、銀行聯名卡等發卡量，並規劃悠遊卡App成為整合性生活資訊平台，未來悠遊卡還能支付香油錢！
使用更便利 進軍中南部商圈
林向愷說，近期也在跟三軍總醫院、馬偕、長庚持續洽談合作，未來民眾掛號就可刷悠遊卡付費；還與松山慈祐宮、淡水福佑宮等廟宇洽談，開發悠遊卡支付香油錢。他說，未來更會打入中南部商圈，一張悠遊卡就可玩遍恆春半島。
交通部於民國一○○年開放多卡通後，電子票券市佔率原為七十％的悠遊卡，去年降為六十七％。林向愷說，市佔率雖下降，但營收還是較其他三家多。另根據民調統計，全台民眾七十五％最常使用悠遊卡，使用其他三卡的比例僅佔廿二％。因此，悠遊卡未來目標不是增加發卡量，而是讓消費者願意持續使用，增加悠遊卡的營收。
林向愷說，多卡開放是「立足點不公」的開放，另兩家電子票券業者有財團支援，推出利多優惠，導致交通票券市場陷入惡性競爭。但他也說，愛金卡與有錢卡在發展通路上反而有其限制，例如統一超商發行的愛金卡，無法進入全家超商，但悠遊卡可以。因此，悠遊卡已與萊爾富合作，推出會員悠遊卡，近期正與OK、全聯與義美洽談中。
除了瞄準連鎖通路，年貨大街與商圈的小型店家，悠遊卡目前也正在洽談。不過，林向愷坦言，目前小型店家憂心一旦與悠遊卡合作，營業相關資料會上傳至稅捐處，出現開立發票的問題。
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