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〈台北都會〉分隔島阻動線 民代促拆成德陸橋

2017-03-09

〔記者葉冠妤／新北報導〕五股區成泰路四段、成蘆橋下是往來蘆洲、五股、淡水、八里的必經路口，議員陳明義日前指出，因成蘆橋下動線不佳，導致往五股方向的機車向左迴轉時，常與直行車輛交織匯合，造成意外事故，要求拆除該路口的三角分隔島與成德陸橋，往前挪移新建陸橋，藉此將該路口「打開」。

陳明義表示，成德陸橋橋墩底下的三角分隔島，阻隔成蘆橋下來後向左迴轉成泰路的動線，因此才建議拆除現有陸橋，往前移至成泰路三段的公車彎處新建陸橋，讓原本的路口變大兩倍，更有空間調配行車動線。

交通局管制工程科長葉燿墩表示，該路段標線清楚，目前尚在釐清事故常發生原因，再做進一步評估、調整。葉燿墩說，移除陸橋後，路口調整空間更大，就能提高運行效率，解決壅塞問題，安全性也會相對改善。

養工處橋隧科長黃茗宏則說，養工處評估拆橋、建橋的經費約一千五百萬元，但礙於新陸橋某一側落點涉及私人土地，需與地主協調，現階段等交通局評估如何更改動線，若有需要拆成德陸橋，養工處會再配合。

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  • 議員陳明義指出成蘆橋下因受三角分隔島阻隔緣故，行車動線不佳，建議拆除成德陸橋，打開路口空間。（記者葉冠妤攝）

    議員陳明義指出成蘆橋下因受三角分隔島阻隔緣故，行車動線不佳，建議拆除成德陸橋，打開路口空間。（記者葉冠妤攝）

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