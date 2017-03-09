〈台北都會〉基隆千人以上大型活動 未來須報備

2017-03-09

議會昨天審議通過

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民間業者在私人場所舉辦演唱會等大型活動有法可管了！基隆市議會昨天審議通過「基隆市民間辦大型群聚活動安全管理自治條例」，民間舉辦的音樂會、演唱會或煙火晚會等，千人以上就要報備、申請許可，並制定安全維護計畫、投保公共意外責任險，加強安全管理，違反可罰五萬至十萬元罰鍰。

公布後六個月實施

基隆市消防局長唐鎮宇指出，這項自治條例將報行政院核定後公布，公布後六個月實施。基隆市是繼彰化縣、嘉義市之後，第三個通過這項自治條例的縣市。

八仙塵爆造成重大傷亡，凸顯民間業者在私人場地舉辦大型活動，安全管理無法可管，基隆市議會昨天通過此一條例，包括演唱會、音樂會、展覽、博覽會、燈會、煙火晚會、民俗節慶等聚集眾多人群的活動，或活動有新穎表演、助興手段，可能發生危險，預計參加人數一千人以上未達三千人，必須在活動舉行十日前報備，三千人以上則須在三十日前申請許可，市府也將訂定相關安全規範，要求業者制定安全維護計畫、投保公共意外責任險等。至於體育場館、影劇院、音樂廳、展覽場等舉辦事業計畫範圍內的活動，不受影響。