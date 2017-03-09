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〈台北都會〉基隆千人以上大型活動 未來須報備

2017-03-09

議會昨天審議通過

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民間業者在私人場所舉辦演唱會等大型活動有法可管了！基隆市議會昨天審議通過「基隆市民間辦大型群聚活動安全管理自治條例」，民間舉辦的音樂會、演唱會或煙火晚會等，千人以上就要報備、申請許可，並制定安全維護計畫、投保公共意外責任險，加強安全管理，違反可罰五萬至十萬元罰鍰。

公布後六個月實施

基隆市消防局長唐鎮宇指出，這項自治條例將報行政院核定後公布，公布後六個月實施。基隆市是繼彰化縣、嘉義市之後，第三個通過這項自治條例的縣市。

八仙塵爆造成重大傷亡，凸顯民間業者在私人場地舉辦大型活動，安全管理無法可管，基隆市議會昨天通過此一條例，包括演唱會、音樂會、展覽、博覽會、燈會、煙火晚會、民俗節慶等聚集眾多人群的活動，或活動有新穎表演、助興手段，可能發生危險，預計參加人數一千人以上未達三千人，必須在活動舉行十日前報備，三千人以上則須在三十日前申請許可，市府也將訂定相關安全規範，要求業者制定安全維護計畫、投保公共意外責任險等。至於體育場館、影劇院、音樂廳、展覽場等舉辦事業計畫範圍內的活動，不受影響。

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  • 未來民間業者在基隆舉辦演唱會，必須報備申請，並制定安全維護計畫。（資料照，記者盧賢秀攝）

    未來民間業者在基隆舉辦演唱會，必須報備申請，並制定安全維護計畫。（資料照，記者盧賢秀攝）

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基隆千人以上大型活動 未來須報備

議會昨天審議通過民間業者在私人場所舉辦演唱會等大型活動有法可管了！基隆市議會昨天審議通過「基隆市民間辦大型群聚活動安全管理自治條例」，民間舉…

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