〈台北都會〉樹林老舊水管 台水全面汰換
2017-03-09
〔記者張安蕎／新北報導〕樹林區自來水管老舊問題頻傳，去年一月發生幹管爆裂事件，導致柑園大橋橋面塌陷，今年一月更無預警停水，造成居民生活不便，台灣自來水公司將斥資一億兩千萬元，汰換樹林區全長近二公里的老舊管線，並增設樹林、新莊水壓觀測站，讓供水更穩定。
自來水管老舊，不但會影響水質，更可能引發爆裂意外，去年柑園大橋下的水管因日夜溫差過大突然爆裂，造成地基下陷、水淹民宅；今年的無預警停水事件，則肇因於管線接頭鬆落，且施工困難度高，停水時間達一天，影響約一萬戶居民用水。
最慢明年六月完工
台水公司第十二區管理處發言人白榮裕表示，針對樹林老舊管線造成用戶不便，台水全盤檢討，編列比以往更多的預算進行改善工程，將塑膠管、水泥管以及使用達四十年以上的線路，汰換為延性鑄鐵管，埋設範圍包括水源街、文化街、復興路、保安街二段、三多路、猐寮街等路段，以期降低破管率，最慢明年六月完工。
另外，改善工程也包括打通佳園地區的瓶頸管線，讓水壓更穩定，並增設樹林、新莊水壓觀測站，往後便可即時掌握水情資訊，不再「用戶喊沒水才派人檢修」，台水也與市府部門建立Line群組，減少公文往返的耗時程序，傳遞供水資訊更有效率。
立委蘇巧慧表示，樹林居民最常陳情的就是用水問題，她與多位地方議員、里長共同召開協調會，督促台水盡速改善，要求台水建置SOP程序，在非計畫性停水發生時，需與里長密切聯繫停、復水時間，並確保民眾能快速從市府、區公所、地方電視台等得知停水訊息。
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