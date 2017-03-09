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〈北部〉狗掌櫃坐鎮 彩券行連開頭獎

2017-03-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮新城鄉北埔村一間彩券行，有隻「狗掌櫃」摩美，平時見到熟客除會跳上櫃檯招呼客人，老闆轉身忙碌時，還會化身守衛犬，保護放在玻璃櫃內的刮刮樂，更為投注站帶來多次好運，七日第三度開出今彩五三九頭獎，讓前往試手氣的民眾嘖嘖稱奇！

北埔「錢來來」彩券行，七日第三度開出今彩五三九頭獎，總計獎金八百萬元，店家昨早施放鞭炮慶賀，吸引許多上門道賀的熟客，其中鎮店之犬「摩美」也像知道中獎了，開心搖著尾巴穿梭在人群中。

「摩美」是彩券行老闆朱陳復的愛犬，為他帶來不少好運，除多次開出台彩二獎外，今彩五三九也在四年內三度獎落「錢來來」，朱陳復更直覺「大樂透」頭獎快來了。

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  • 「狗掌櫃」摩美平時見到熟客會跳上櫃檯招呼客人。（記者王峻祺攝）

    「狗掌櫃」摩美平時見到熟客會跳上櫃檯招呼客人。（記者王峻祺攝）

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