〈北部〉「幹部」跳船 宜縣教處長辦論壇穩軍心

2017-03-09

簡菲莉︰業務沒問題 代理制度健全

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府教育處長簡菲莉到任月餘，不僅副處長曾秋香退休，也有半數科長調動，幹部紛紛「跳船」。簡菲莉坦言，曾懷疑是不是她個人問題，經了解，都是她到任前已申請的規劃，科長求去，人心有點浮動，她決定明天辦理開放論壇，與處理同仁對話，希望建立合作、信任的工作氛圍，也會儘快將人員補齊。

宜蘭縣政府前教育處長文超順去年八月一日請辭，由副處長曾秋香暫代，這段時間長達半年，直至二月二日簡菲莉才上任。簡原是台北市中正高中校長，與宜蘭並無淵源，許多業務需重新熟悉，在她到任前，特殊及幼兒教育科長游佳靜才剛剛異動。

簡到任後，體健科長游勝雄、體育場長賴珮芸幾天後就離職；多元教育科長廖素滿要昨天調到傳藝中心當科員，教育資源管理科長王怡惠五月要調到縣史館；全處六科一場，只剩學管科與課發科未異動；副處長曾秋香也在三月一日退休。

簡說，到任前，僅知副處長要退休，對於其他科長調動完全不知情，到任後有點「怎麼會這樣」的感覺，她找科長詢問，每個人因家庭因素、生涯規劃等考量，在她到任前就規劃，人才流動雖是正常，但一個單位人事要穩定，這要給她時間安排。

教育處人員表示，之前半年沒有處長、副處長也要走，人心很浮動，加上工作量大、壓力不小，沒有長官可以疏解與慰留，在這種氛圍下，向心力不足一個接著一個離去，就變成現在情況。

簡菲莉指出，業務推動不會有問題，代理制度很健全，但教育處還是要穩定軍心，她明天要舉開擴大處務會議，以開放論壇與處理每個同仁對話，希望大家一起合作努力。

簡菲莉是前縣長林聰賢延攬到縣府幫忙，簡才到任，林聰賢就高升農委會，有人形容「誤上賊船」。不過，簡說，之前並不認識林聰賢，到宜蘭是要做事的，跟人沒有關係，林聰賢離開了，但該做的事還在，她會把事情做好。