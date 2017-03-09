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〈北部〉「天龍八不」戒檳榔 慈院︰多嚼替代品

2017-03-09

與台鐵局合作開班

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵局內不少基層工人有抽菸吃檳榔習慣，花蓮慈濟醫院結合台鐵花蓮機務段開設戒檳戒菸班，邀請二百多名台鐵勞工，結合社區醫學部進行口腔癌相關衛教，強化戒除檳榔的意志，希望從「戒檳、戒菸」衛教宣導開始主動走入台鐵職場，讓基層勞工找回健康，遠離癌症。

最重要是個人決心

癌症醫學中心助理郭珮攸說，戒檳課程分四主軸，包括檳榔危害、目標設定與自我口腔檢查等，吃檳榔其實受到同儕文化的影響很大；醫院歸納出「天龍八不」拒絕技巧，例如明確的告知戒檳榔的理由，或是轉移話題、自我解嘲等，甚至反過頭來勸說提供檳榔的友人，用友誼勸說戒除檳榔，也可在手機中存放頭頸部癌友口腔病變、甚至臉部潰爛相片，從外貌、健康與生活的巨大改變說服自己及別人。

近年來，花蓮縣口腔癌的發生率居高不下，慈院指出，抽菸的人罹患口腔癌的機率是一般人的十八倍，嚼檳榔是廿八倍；同時嚼檳榔、抽菸是八十九倍；戒除檳榔最重要還是個人要有認知，若有決心很快就能揮別紅脣人生。

要怎麼戒檳榔，慈院建議可以每天設定目標，每天逐步減少吃一顆檳榔，當口腔有空虛感時，可嚼口香糖、硬喉糖、蒟蒻條、甘草片、人蔘片、羅漢果等替代品。

「以前只要越忙碌、越累的話，就會越想要嚼檳榔。」在台鐵服務卅五年的機務段古先生說，早在高中時就開始接觸檳榔，進了職場後，前前後後總共吃了超過卅年，每天最多曾吃掉三包檳榔（約六十顆），只要工作，嘴就是停不下來，同事都稱他為「機器嘴」，甚至幾年前，他的口腔就檢查出現口腔癌的癌前病變白色斑點，仍戒不掉檳榔癮，這次聽完戒檳課程，真的希望能在慈院協助下成功戒檳。

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  • 花蓮慈濟醫院結合台鐵花蓮機務段開設戒檳戒菸班。（花蓮慈濟醫院提供）

    花蓮慈濟醫院結合台鐵花蓮機務段開設戒檳戒菸班。（花蓮慈濟醫院提供）

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