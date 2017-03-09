〈北部〉隆恩圳親水空間規劃 民盼保留植栽

2017-03-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府打造市中心四公里的新竹之森綠廊帶，其中隆恩圳藍帶親水空間景觀已在規劃設計階段，市議員曾資程接獲市民陳情，東大路、民權路與三民路有兩百多棵私人植栽，包括落羽松及肉桂、銀杏等， 被迫要移植，建請工程單位保留，讓這些樹獲得最佳照顧。

市府工務處土木科表示，會請規劃的田中央建築師團隊，考量整體景觀，將現有植栽進行疏理，針對喬木，會現地保留或移植周邊區域，較矮小的灌木可能請原種植人自行移除，讓隆恩圳親水空間與市民更親近，也讓不同樹種獲得生長的空間。

市議員曾資程說，市民陳情指市府進行隆恩圳親水景觀工程，要將東大路、三民路與民權路一帶的樹木進行疏理移植，擔心會被砍掉或移往不知名處。

曾資程表示，他前往現場發現，日前在新竹縣北埔鄉引起拍照熱潮的落羽松，此處就種了九棵，還有銀杏、夜百合、唐竹、青楓、蓮蕉花、紅竹、石斑木花、含笑、杜鵑、彩虹樹、山肉桂等，雖然樹種多且有些雜亂，但值得保留。

市府工務處土木科長葉時青說，市府請田中央建築師團隊進行隆恩圳藍帶親水空間景觀工程規劃，總經費五千多萬元，目前已在細部設計階段，未來隆恩圳除有親水體驗區，也提供親子休憩空間，並保留綠地及空間供居民散步，因此會進行樹木的疏理，下週將會勘，為這些樹做最好的規劃，以獲得最好的照顧與生長空間。