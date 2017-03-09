〈北部〉朴樹林社造有成 坡頭漁港爭取改造

2017-03-09

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉紅毛港南岸的鳳坑村姜厝朴樹林，是全台朴樹林最多、最密集的村落，陪伴當地居民長大，其中一處朴樹綠地荒廢多年，鳳坑社區規劃師團隊結合環保酵素協會、新豐青工會與當地居民，花三個月整地、植栽，昨天辦成果發表會。

昨天與會者觀看鳳坑村民和社團同心協力改造朴樹綠地的微電影，新五洲布袋戲團也返鄉首演在地故事，新竹縣長邱鏡淳出席活動時宣布縣府將向中央爭取十五億元經費，希望改造坡頭漁港、新建濱海自行車專用道等；若中央核准，將分年編列配合款執行，帶動濱海觀光。

社區規劃師姜政焜、呂曉婷夫婦說，鳳坑村的朴樹林共一○六棵，民國九十四年因為病蟲害，多棵老樹倒下，經搶後後，初估剩下六、七十棵，將設法請樹醫為朴樹健康檢查與救治。

姜政焜說，在縣府經費補助下，社區自主雇工購料，分頭修復涼亭及綠美化，讓朴樹綠地再次成為居民休憩的空間。村民準備在綠地上以竹子搭建一座魚頭船身的大型裝置藝術，融合環保生態教育 。