〈北部〉紅火蟻入侵10年 竹北仍列管19處

2017-03-09

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市遭紅火蟻入侵，連新建的新竹地方法院苗圃去年也曾被通報，縣府農業處表示，竹北市人口密集區的紅火蟻通報，自一○一年迄今仍列管十九處，包括體育場、高鐵後方草皮、公園綠地與多所學校、居家周邊環境等；其中學校部分教育部有輔導團專責輔導與防治，公園等地也會豎立警告牌或拉封鎖線，提醒民眾勿靠近。

竹北市民關切是否已有更多使用率高的公園、綠地、人行道淪陷？新竹縣政府表示，相關單位雖然投入防治並加強檢查、講習與宣導，但礙於經費限制，防堵成效相當有限，已建請中央集中事權全面防治。

縣府農業處說，民國九十六年，新竹縣在竹北市首度接獲紅火蟻通報，十年來全縣防治面積約九千六百公頃，以鄰近桃園市的湖口、新豐兩鄉最大。

農業處表示，一○五年檢查縣內二十二家苗圃，發現有十二家不合格，已依規函請業者禁止移動花卉、種苗及栽培介質，並提供業者火蟻防治方式及防治藥劑，直到複檢合格。此外，去年有九件申請解除列管，但只有三件合格，完成解除列管。

縣府表示，桃竹竹苗地區目前是紅火蟻大量繁殖與發生頻繁區域，防治面積累計將近六萬公頃，防治總經費估計約需兩億三千多萬元，但四地政府僅編列近六千萬元，實難達防治目標。