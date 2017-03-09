〈北部〉三灣國小校舍停工逾半年 6班擠禮堂上課
隔音差 家長：受教權受損
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉三灣國小前棟校舍老舊不堪用，前年九月展開補強工程，但一年半過去，仍未完工，甚至遭控去年七月工程便停擺至今。部分家長質疑，六班學生長期只能擠在活動中心組合教室上課，隔音很差，受教權大受影響。校長葉維寬指出，工程昨天順利發包，預計新學期完工。
三灣國小今年十二月將舉辦一百二十週年校慶，全校目前共有十個班、共二○二位學生，但因前棟校舍耐震係數不足，加上建築已屬老舊，校方擔憂學生安全，進行修繕補強工程。
部分學生家長投訴苗縣府、學校，四、五、六年級學生，共六個班，前年九月開始，都被安排到狹小的活動中心上課，室內、台上還堆滿書籍等雜物。一大段時間過去，完工日無期，甚至還停工，質疑難不成又是縣府沒錢惹的禍？抨擊根本不顧學童權益，讓他們只能擠在小小活動中心上課，看了相當不捨。
葉維寬說，工程初期發現早期建築結構不完整，與原先設計有落差，如按照期程補強完，仍達不到耐震係數，將會白費工，因此趕緊變更設計，但經費增加兩百萬元，因作業需要時間，才會延宕。
變更設計 縣府：六月完工
苗縣府教育處國民教育科科長鄭芳渝表示，一直都有在處理該案，今年初經費到位也馬上對外招標，昨天二次開標已有廠商願意承包施作，預計六月便可以完工，學生新學期就能回到屬於自己的教室上課。
葉維寬表示，過渡期一直都有跟家長們溝通、說明，現階段面臨的難題，學生上課教室都盡量維持水準以上，也另外加裝冷氣等設備，讓影響程度降到最低。
鄭芳渝澄清，部分人士直指是因廠商領不到錢才使該案停擺，強調其實是因變更設計所致，因第一期工程設計不足以支撐補強，才會增加第二期工程，總經費約四百二十六萬元，並指今年也向教育部爭取老舊校區改善經費約三億元，預計改善縣內四十七校六十棟教室。
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