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〈北部〉春雨稍「進帳」 估暫不會進一步限水

2017-03-09

〔記者周敏鴻／大溪報導〕春雨綿綿，石門水庫集水區從六日至昨天已降雨四十多毫米，讓水庫稍有進帳，北區水資源局副局長邱忠川說，今天將再度召開水情會議，以目前蓄水狀況來看，應該不會有進一步的限水措施。

石門水庫集水區在六、七日共降雨卅一‧三毫米，昨天到晚間六點左右又降雨十三‧三毫米，估計可帶來超過六百萬噸進水，大約可提供五天民生供水。

石門水庫昨晚水位約二二九‧四公尺，讓位於海拔約二三○公尺的酋長石露出水面，成為水庫遊湖的新景點；居民說，在石門水庫左岸的酋長石，高近三公尺，位於大灣坪與新柑坪之間，相傳早年當地不同族群居民常有紛爭，因同時發現外觀像酋長的奇石，雙方才同意罷鬥，從此相安無事，讓酋長石給人一股神秘感覺。

邱忠川表示，石門水庫昨天蓄水量約九千四百多萬噸，蓄水率已跌破五成、僅四十六‧七％，今天水情會議將討論石門水庫蓄水狀況、進出流量與總量管制措施等，雖然這幾天雨量不大，但多少仍有一些幫助，應該不會有進一步限水措施。

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  • 石門水庫的酋長石露出水面，成為水庫遊湖的新景點。（記者周敏鴻攝）

    石門水庫的酋長石露出水面，成為水庫遊湖的新景點。（記者周敏鴻攝）

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