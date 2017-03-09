| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉桃園抽查預售屋契約 16家全不合格

2017-03-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府在去年十到十二月針對坊間預售屋進行抽查，包含不動產代銷業務、建案廣告、買賣定型化契約及樣品屋等，其中在買賣定型化契約部分，抽查十六個建案，竟無一家完全合格，這十六處建案目前都已改善缺失，地政局提醒購屋民眾注意契約內容，維護自身權益。

舊客戶可要求換新契約

地政局表示，民眾如果對於預售屋的定型化契約有疑義，或想知道這十六處建案的詳細內容，電洽337-6448。

地政局地價科長何俊男指出，對民眾權益影響較大的是「買賣定型化契約」，十六處建案已針對缺失改善完成，新購預售屋民眾不受影響，舊客戶有權要求建商更換新契約，由於買賣定型化契約不符合規定情況相當普遍，未來會加強查緝。

何俊男表示，「買賣定型化契約」主要缺失，包含「交屋保留款未達房地總價五％」、「針對客戶的單方面違約處罰，違反平等互惠原則」、「建商在開工及取得使用執照期限，沒有明確的完工日期，建商就算遲延也沒責任，違反公平原則」、「通知交屋期限不符內政部規定，應該是通知交屋日起三十日後才要負擔水電費、瓦斯基本費的約定」。

他說，「不動產代銷業務」違規情形，以未辦理營業處所備查共八案最多；在建案廣告部分，有一個建案不符規定，主要是誇大交通便利狀況；樣品屋部分，有四處建案未申報竣工備查。

廣告
  • 針對預售屋的買賣定型化契約是否合乎規定，市府未來會加強查緝。此照片與新聞無關。（記者謝武雄攝）

    針對預售屋的買賣定型化契約是否合乎規定，市府未來會加強查緝。此照片與新聞無關。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃市YouBike已百站 5月底達130處

擴充到蘆竹、八德等區桃園市YouBike租用率愈來愈高，在都會地區，YouBike滿街跑的景象隨處可見，市府交通局副局長張新福說，市府已建置…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：〈北部〉桃園抽查預售屋契約 16家全不合格


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.