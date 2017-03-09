〈北部〉桃園抽查預售屋契約 16家全不合格

2017-03-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府在去年十到十二月針對坊間預售屋進行抽查，包含不動產代銷業務、建案廣告、買賣定型化契約及樣品屋等，其中在買賣定型化契約部分，抽查十六個建案，竟無一家完全合格，這十六處建案目前都已改善缺失，地政局提醒購屋民眾注意契約內容，維護自身權益。

舊客戶可要求換新契約

地政局表示，民眾如果對於預售屋的定型化契約有疑義，或想知道這十六處建案的詳細內容，電洽337-6448。

地政局地價科長何俊男指出，對民眾權益影響較大的是「買賣定型化契約」，十六處建案已針對缺失改善完成，新購預售屋民眾不受影響，舊客戶有權要求建商更換新契約，由於買賣定型化契約不符合規定情況相當普遍，未來會加強查緝。

何俊男表示，「買賣定型化契約」主要缺失，包含「交屋保留款未達房地總價五％」、「針對客戶的單方面違約處罰，違反平等互惠原則」、「建商在開工及取得使用執照期限，沒有明確的完工日期，建商就算遲延也沒責任，違反公平原則」、「通知交屋期限不符內政部規定，應該是通知交屋日起三十日後才要負擔水電費、瓦斯基本費的約定」。

他說，「不動產代銷業務」違規情形，以未辦理營業處所備查共八案最多；在建案廣告部分，有一個建案不符規定，主要是誇大交通便利狀況；樣品屋部分，有四處建案未申報竣工備查。