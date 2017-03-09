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〈北部〉楊梅紅梅圖書分館 年底完工

2017-03-09

〔記者邱奕統／桃園報導〕楊梅區公所昨在市政會議簡報「紅梅圖書分館」工程，預計十二月完工，具有圖書館及里集會所的雙重功能；副市長王明德表示，圖書館新建工程採綠建築工法，並保留百年老樟樹，由於圖書館與里集會所都在同一棟大樓內，他要求工程加強隔音，避免干擾圖書館閱讀。

「紅梅圖書分館」位於楊梅區校前路，地下一層、地上三層，一樓作為里集會所，二至三樓是圖書館、多媒體區，工程經費一‧四二億元，外觀採客家竹籃陶甕及書背堆疊的意象，以綠建築自然採光及減少西曬效果，未來可提供閱讀、借書服務，並作為紅梅、楊江及梅新里的里民活動空間。

楊梅區公所簡報說，圖書館將導入物流概念，採用無線射頻辨識技術（RFID）圖資管理系統，並提供異地借書、還書及自動借還書機服務；圖書館周邊還有楊梅故事館及楊梅家庭服務中心，未來可舉辦藝文活動或假日市集，打造楊梅在地特色的藝文特區。

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