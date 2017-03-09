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〈北部〉規劃多年 龍潭行政園區波折不斷

2017-03-09

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕規劃多年的龍潭行政園區，過程一波多折，在桃園升格前，鄉民代表會就對此爭議不休，升格後又因建物內仍規劃代表會議事堂空間而被檢討，如今又因遲未取得使用執照，導致公所遷入辦公時程被迫延後，龍潭民眾想要到行政園區洽公，還得再等等。

民國一○一年五月，龍潭鄉民代表會在鄉政建設總質詢時，鄉代會主席羅銀珍就針對「龍潭行政園區」提出質疑，她當時認為，行政園區計畫是在九十九年、桃園還沒升格前就提出，但桃園既然快要升格了，就不該把錢花在新建園區上，應用來改善鄉內其他基礎建設。

時任鄉長葉發海堅持建設行政園區，才能擘劃龍潭的發展遠景，雙方各持己見，讓鄉代會氣氛非常緊張。

龍潭行政園區後來在一○三年一月十五日動工，接著就進入升格後的桃園市時代，市長鄭文燦一○五年三月前往視察，他發現要供龍潭戶政事務所使用的建築物，竟仍保留供鄉民代表會使用的議事堂設計，他指示行政園區的功能與定位必須重新調整。

如今又過了一年，行政園區至今仍未取得使用執照，不禁讓期待行政園區帶動周邊發展的地方人士感嘆：「真是波折不斷！」

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