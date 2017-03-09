〈北部〉驗收未過 龍潭公所延後搬新家

2017-03-09

原訂6月遷入行政園區

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕位於龍潭區大昌路、中興路口的龍潭行政園區工程，因室內牆面油漆不平整而無法通過驗收，並有欠缺消防檢查合格文件等多項問題，以致完工後遲未取得使用執照，龍潭區公所與戶政事務所原訂六月遷入辦公的計畫將延後。

龍潭區公所位於中正路旁，因使用約四十年，廳舍老舊、使用空間不足、洽公民眾停車不便，公所爭取軍方的臥龍與黃崗營區土地，斥資四億五千萬元規劃行政園區新建綜合行政大樓。

綜合行政大樓共有A、B兩棟，總樓地板面積約三千五百坪，A棟一樓、二樓是戶政事務所，三樓供客家事務局使用，B棟是龍潭區公所的行政大樓，去年九月已完工。

副市長游建華在去年十一月主持市政會議，聽取龍潭區公所專題報告後，曾指示「龍潭行政園區預計今年一月底完成驗收」，公所也配合時程，規劃六月與戶政事務所遷入行政園區辦公。

但行政園區一月廿五日辦理驗收時，卻發現「室內牆面油漆污損及不平整情形」、「外牆欄杆及丁掛磚污染」、「告示牌文字錯誤」、「燈具燈管故障」、「植栽枯死」等多項缺失，限期廠商在三月十五日前改善，再加上B棟四樓的排煙百葉窗排煙量未符合規定等缺失，仍需消防複檢，導致行政園區尚未取得使用執照。

最快9月才能進駐辦公

公所人員坦言，所有缺失改善完成並取得消防檢查合格文件後，才能申請使用執照，估計三月底決標進行內裝工程、工期九十天，就算後續作業一切順利，最快也要等到九月才可能讓公所與戶政事務所遷入辦公。