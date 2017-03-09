〈北部〉鐵改局擬整併 蕭美琴憂影響花東
2017-03-09
〔記者王錦義／花蓮報導〕交通部有意將鐵路改建工程局、高鐵局等單位整合為鐵道局專責台灣鐵道建設，由於花東鐵路將進行雙軌化工程，連同市區平交道立體化等將進入建設期，立委蕭美琴憂心未來整併後影響花東鐵路建設，昨在立法院質詢，希望合併後的組織編制與任務分配，需考量花東幾項已核定的重大建設，確實在修法過程中考量人力需求，以利建設進行。
鐵改局長胡湘麟回應說，鐵改局近年確實因業務量大增人力更為吃緊，但未來與高鐵局合併後，將原有鐵改局與高鐵局人力相互調配，在鐵路工程人員方面可大幅增加，其中與花東相關的東工處，更可大幅提升人力達一百卅人之多，花東相關鐵道業務推動將更順利。
蕭美琴說，現有鐵改局東工處主責花蓮重要鐵路改建業務者僅約五十人，近年在中央政府的積極推動下，增加許多重大交通建設，所需業務員額都將更擴大。但相較於台鐵局三位副局長的編制員額，鐵改局現僅有一位副局長，業務推動速度受限。適逢交通部規劃將高鐵局與鐵改局整併，應一併考量花東未來數項重大建設人力需求，要求鐵改局將人力編制規模調整，以利業務推動。
目前行政院改善花東地區交通品質提出多項大型建設，軌道建設方面有北迴鐵路瓶頸路段改善（增軌）、花東鐵路雙軌化計畫合計五百億元的交通建設，另外，蕭美琴說，還有大花蓮地區的平交道立體化、北宜直鐵及既有車站改建工程等提升鐵道品質相關業務，也都十分艱鉅龐雜，可見未來十餘年鐵路改建工作都與鐵改局息息相關。
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