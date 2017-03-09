〈北部〉林聰賢被控圖利財團 宜縣府︰依法行政

2017-03-09

被指獨厚綠舞國際觀光飯店開發案

〔記者林敬倫、簡惠茹、吳欣恬／綜合報導〕農委會主委林聰賢遭到指控，在宜蘭縣長任內獨厚五結鄉「綠舞國際觀光飯店」開發案，不僅未符農地農用法規，且讓轉手財團獲利三億元。宜蘭縣政府表示，開發案中央許可，地方發照，一切依法行政，不知圖利從何而來？ 宜蘭地檢署表示，此案有民眾告發，已分案偵辦。

縣府︰開發案中央許可 地方發照

林姓民眾向宜蘭地檢署告發，占地五點七公頃的「綠舞國際觀光飯店」開發案，林聰賢涉嫌圖利財團，此案原開發商是龜山島公司，要籌設「海洋生態科技館」，後來胎死腹中竟能起死回生，變更為「綠舞日式園區開發案」，且將股權轉手給四維航運，從中賺取三億元不法利益，此案不符農地農用法規，縣府仍發放建照。

縣府指出，「綠舞國際觀光飯店」開發案，原為「宜蘭海洋生態科技遊樂館」，申請人龜山島公司於民國九十二年向交通部觀光局提送興辦事業計畫審查核准籌設，觀光局於九十六年核准興辦事業計畫，縣政府依照觀光局核准的興辦事業計畫，辦理土地變更將農地變為遊憩用地。

業者考量觀光旅遊環境改變，一○二年依「觀光遊樂業管理規則」等，向交通部觀光局提出變更興辦事業計畫，將開發案變更為「綠舞國際觀光飯店」；縣府工商旅遊處長陳長偉強調，開發案中央許可，地方發照，一切依法行政，不知圖利從何而來？扭曲及不實的指控與報導，應予以譴責。

另，檢舉人指控綠舞園區用地，有兩筆占地零點七公頃農牧用地，未申請變更就充當遊憩用地使用，建造景觀橋與池塘，並作為婚宴場地，縣府涉嫌違法發照，悖離縣府農地農用政策。

縣府表示，接獲檢舉後，縣府已前往現地勘查，確實有農牧用地未經申請，增建擋土牆及庭園造景等行為，未符合農地農用，會依違反農業發展條例及區域計畫法開罰。

農委會表示，主委林聰賢目前人在日本行銷台灣農產，不便回應。

檢方他字案偵辦 業者︰依合法程序

綠舞觀光飯店協理張靜彬則說，開發過程都依照合法程序，已向相關單位說明，需要配合調查的也會全力配合，目前飯店仍在施工尚未對外開放，不過，綠舞日式主題園區已經試營運，至於非農地農用部分，那不是綠舞的土地，綠舞也沒有使用。

宜蘭地檢署主任檢察官沈念祖說，該案是民眾告發，暫以「他」字案偵辦，檢方辦案不會因身份而有不同。