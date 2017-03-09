〈北部〉苗縣舉新還舊 縣府：債不會越滾越大

2017-03-09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣府為償還到期公債，辦理縣庫借款，透過「舉新還舊」方式，助於資金調度、縣政推動。不過，縣議員詹運喜擔心，縣府是否「超貸」，讓財政壓力更大；縣府財政處強調，苗縣舉債已超過上限，審計部也嚴格要求，借款不能增加負債餘額，不會讓債務雪球越滾越大。

議員憂超貸 增財政壓力

財政處於日前公告，「本府為賡續擘劃縣政並因應庫款調度之需，辦理縣庫借款，敬請踴躍參與報價，並於一○六年三月十五日上午十時前，將報價單送交本府財政處財務管理科，至紉公誼。」

詹運喜表示，他於去年議會定期會時，曾質詢縣府相關公債償還事宜，縣府是利用「舉新還舊」方式，償還今年陸續到期公債。

詹運喜說，縣府財政窘困，資金調度捉襟見肘，以此種方式「周轉」無可厚非，但擔心縣府會「超貸」，更增加財政壓力。

財政處：還多少借多少

財政處長蔡佳慧表示，縣府自有財源不足，採行「舉新還舊」措施已行之有年；且縣府舉債超過法定上限後，審計部更嚴格要求「不得增加負債餘額」，因此，縣府辦理縣庫借款，必須「要還多少借多少」且「當天撥款當天還款」。

蔡佳慧說，縣府一○六年的債務預算為八十九億六千五百萬元，不過因中央要求債務得逐年減少，因此預計得還九十二億六千五百萬元。

財政處已於去年辦理一○六年度第一次借款詢價，資金動用期間今年一至五月，借款金額為四十七億五千七百萬元。目前辦理第二次借款，資金動用期間今年六至八月，借款金額為廿一億九千五百萬元，將以報價單所定利率最低及條件最優之金融機構為優先議價對象。