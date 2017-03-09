〈北部〉台六十八線竹東至芎林施工 尖峰時段塞爆

2017-03-09

一個多小時 僅能開二公里

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台六十八線東西向快速公路竹東至芎林的西向路段近期施工，加上連日下雨，造成上、下班時段大塞車，嚴重時甚至一個多小時只能開二公里， 民怨沸騰，怒批簡直成了大型停車場。

原訂4.15完工 可望提前至3.25

新竹縣政府和公路總局昨天會勘協調後表示，工程原訂四月十五日完工，已協調包商盡力趕工，可望提前至三月二十五日。

不少經由東西向快速公路通勤新竹市、竹北市的竹東鎮民說，這段道路月初起封閉外側車道和路肩施工，只剩內側車道可供通行，三天來上、下班時間大塞車，嚴重時一個多小時只能開二公里，簡直成了大型停車場，外傳連新竹縣長邱鏡淳也上了塞車路段，卡在車陣裡動彈不得。

目睹西向壅塞 邱鏡淳促改善

對此，邱鏡淳說，六日傍晚他要從竹北市到五峰鄉參加原住民運動會聖火引燃儀式，經過東西向快速公路的東向路段時，發現對面的西向路段塞車塞得很嚴重，當場打電話給縣府交通旅遊處，要求儘速聯絡公路總局設法改善。

公路總局新竹工務段段長陳弘翰說，在西向十五到十八公里路段辦理的伸縮縫改善工程，因為是整個更換成新型的「齒型伸縮縫」，所以要在路面上組模、灌漿，做好的路段又不能馬上開放以免被壓壞，因此時間會比較久一點，但已經協調包商盡力趕工，也會在匝道口多做幾面告示牌提醒用路人改道行駛。

行走替代道路 雨天一樣塞車

不過這幾天改道竹東鎮中興路、芎林鄉富林路等替代道路的用路人發現，這兩條路在上、下班時段一樣大塞車，「改了也不會比較好！」

陳弘翰對此解釋說，因為下雨導致開車上路的民眾較多，中興路和富林路本來就是交通要道，以往下雨天也會塞車，才會沒辦法紓解從東西向快速公路分流的車潮，天氣轉好後可望改善。