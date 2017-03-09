〈北部〉持桃園市民卡搭機場捷運 能抽獎

2017-03-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府鼓勵市民持桃園市民卡搭乘桃園機場捷運，推出「桃捷嗶這卡抽這咖」及「市民卡APP刮好康」活動，在活動期間刷市民卡搭乘機場捷運，有機會抽中「COLDPLAY酷玩樂隊演唱會門票」及「二十吋登機箱」，下載APP玩刮好康遊戲，有機會獲得GARMIN腕式心率智慧手環等獎品。

「桃捷嗶這卡抽這咖」活動，二日起至二十七日持市民卡搭乘機捷，將於二十八日抽出六名得主，每人各得「COLDPLAY酷玩樂隊演唱會門票」一張；二日起至四月三十日持市民卡搭乘機捷，分別於四月五日、五月五日各抽出一百名「二十吋登機箱」得主。

下載市民卡APP還可玩刮好康遊戲，只要輸入機場捷運站內活動立牌上的通關密碼並完成登錄，即可參加刮刮樂活動一次（每人每日限一次），獎品有GARMIN腕式心率智慧手環、萊爾富拿鐵咖啡兌換券、萊爾富買一送一優惠兌換券。

另外，即日起至三月三十一日止，下載市民卡APP可參加「時來運轉」轉轉樂活動（每人每日限一次），有機會獲得行動麥克風、兩百元禮券、萊爾富買一送一優惠兌換券，活動結束後將抽出兩位民眾，各獲得四十二吋LED電視。

市府也在機場捷運站提供機動辦卡服務，即日起至十一日在A21環北站、十四至十八日在A10山鼻站、二十一至二十五日在A7體育大學站，現場申辦市民卡成功者，可獲得機捷通車紀念版乖乖。