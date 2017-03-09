〈北部〉借愈久費率愈高 別騎回家過夜

2017-03-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕YouBike前半小時免費，吸引許多短程通勤族使用，但仍有民眾未注意計費方式，放學或下班後直接把YouBike騎回家，第二天還車時，車資高達一千多元；交通局副局長張新福提醒說，YouBike從出租半小時後開始計費，採累進費率，借愈久費率愈高，不騎就要趕快歸還。

在台北上班的王先生表示，平常都是到桃園區陽明公園的YouBike站騎車到桃園火車站，再轉搭火車到台北上班，週五晚上從台北回到桃園時大約晚上六點，他按習慣騎乘YouBike，由於隔天週六不用上班，他心想隔天再還就好，就把YouBike騎回家，隔天中午十二點還車時，沒想到租車費高達一二三○元，讓他嚇了一大跳。

張新福表示，YouBike租車費率是前兩個小時、每半小時十元，第三到第四小時的每半小時廿元，第四小時以後每半小時四十元，民眾租借的前卅分鐘的十元由市府補助，因為採累進費率，尤其是第四小時以後，每半小時高達四十元，這位民眾從騎車到還車共十八小時，難怪要這麼多錢。