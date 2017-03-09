〈中部〉中市就服處將推出職涯工作卡 求職求才都方便

2017-03-09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕履歷表是求職第一關卡，中市就業服務處目前規劃推出「職涯工作卡」，內有學經歷及學習紀錄，已獲七家大專院校支持，只要求職者同意，就會將學校學習成果放入學習紀錄中，可讓求職者展現其完整的學經歷，也讓企業界不必為了看良莠不齊的履歷表而傷腦筋。

很多企業反映，每一次徵才，都被五花八門的履歷表搞昏頭，很多求職者的履歷表都陷在過與不及之間，不是太花俏就是太簡單，很擔心在一整堆履歷表中不小心就刷掉不錯的人才。

中市就業服務處預計今年下半年推出「職涯工作卡」，內有學經歷及學習紀錄，已獲七家大專院校支持，只要求職者同意，學校就會將學生就學的資料傳給就業服務處，再整理上職涯工作卡內。

處長傅晶如表示，職涯工作卡上除了有基本資料，如姓名、電話、學歷等，還有工作志願及經歷，如求職者希望的工作項目、工作環境、希望待遇、工作時間及可接受的通勤時間。

另外，還有學習紀錄、職訓訓練成效紀錄、職涯規劃紀錄、就業情形表，傅晶如表示，這些都涉及個資，要傳給企業時會徵詢求職者的同意，不見得所有的項目都要傳，如學習紀錄一欄，若求職者不願公開，傳出去的工作卡則會省略學習紀錄，但有人可能在學校表現相當亮眼，若求職者同意，都可以一一展現在企業主管的眼前。