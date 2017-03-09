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〈中部〉冠脂妥回收 藥局、診所全面受理換藥

2017-03-09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕降血脂藥「冠脂妥」再爆新批號含偽藥流通市面，食藥署啟動地區級醫院以下含診所、藥局（商）全面回收「冠脂妥」換藥，診所、藥局直呼忙翻了，民眾更是抱怨政府反應太慢，台中市藥師公會則說目前還未看到通知，在等藥空檔請民眾先回原醫師處更改處方箋重新拿藥。

衛生局指食藥署通令冠脂妥全面回收換新藥，請民眾回原藥通路換藥，原廠台灣阿斯特捷利康公司提供全新批號的藥品在這一、二天就會鋪貨，衛生局除了已經下架一萬餘顆，也已透過各公會轉知會員，除了三家醫學中心、十一家區域級醫院是向原廠通路進藥，地區級以下醫院、診所和藥局多由經銷商購藥，開始接受民眾換藥。

台中市藥師公會顧問陳金火指出，全面換藥消息一出，藥局就忙得不可開交，通知召回從上月初到本月領藥患者換藥約四十人，預計加上防偽標籤的新藥到貨至少也要一星期，如果藥不夠會先以相同藥效的魯士定膜衣錠（Robestar）更換。

台中市藥師公會發言人陳振聲表示，冠脂妥偽藥流於市面，已經造成民眾對該藥沒信心，即使是真藥也有不少患者拿到藥局要換，目前還沒看到全面換藥的公文，會先檢視藥物真偽和說明，如果民眾堅持要換，會先請患者到原醫師處更換處方箋重新領藥。

中華民國診所全聯會理事長曾梓展說，大部分診所附設藥局進冠脂妥是向原廠代理買藥，目前未傳出換藥潮；衛生局補充說，由於新藥到通路恐要一段時間，換藥民眾可先留下聯絡資訊，等到新藥到貨就會主動通知。

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  • 地區醫院、診所和藥局全面回收冠脂妥換新藥。（衛生局提供）

    地區醫院、診所和藥局全面回收冠脂妥換新藥。（衛生局提供）

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