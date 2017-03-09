〈中部〉大坑登山步道開放認養 企業可節稅
2017-03-09
〔記者歐素美、李忠憲／台中報導〕財團法人普寶環境保護基金會認養「鳶嘴—稍來—小雪山國家步道」，淨山並宣導「無痕山林」觀念；市府也訂定「大坑登山步道認養要點」，將於九日下午兩點在陽明大樓舉辦說明會，開放大坑登山步道供企業等認養，企業認養步道則可在步道附近設置指示牌，提升企業形象，支出費用還可抵稅。
為維持登山步道整潔，東勢林區管理處結合民間力量，由財團法人普寶環境保護基金會認養台中市的熱門步道「鳶嘴—稍來—小雪山國家步道」，由基金會負責步道維護、清潔，基金會於本月五日出動近廿人完成鳶嘴—稍來段步道淨山工作，並沿路向山友宣導「無痕山林」觀念。
台中市現有步道長達百公里，其中大坑登山步道是熱門登山地點，觀旅局今年除爭取經費，預計在年底前整修大坑一、二、三、四、五、六及十號步道，並將融入「自然景觀」及「生態體驗」兩大特色主題，目前五號步道已封閉施工，預定三月底完工，十號步道近日也會封閉施工。
觀旅局長陳盛山表示，大坑登山步道以相思木構築特色木棧道，每年吸引二百廿萬遊客，觀光效益佳，企業認養有助提升形象。觀旅局風景管理所於去年修訂完成「大坑登山步道認養要點」，未來登山步道的涼亭、休憩平台、公廁、停車場及植栽綠地等皆將開放民間認養。風管所表示，企業可視能力自由選擇環境清潔維護、植栽綠地養護、設施維護修繕或管理等，相當有彈性，認養期間以一年以上、三年以下為原則。
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