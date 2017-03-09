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〈中部〉邊坡竣工湧泉注水 台糖生態湖重現美景

2017-03-09

〔記者張菁雅／台中報導〕東區台糖生態湖的自然湧泉回來了！台糖生態湖濱公園過去因為施工，必須抽取地下水，工程日前已完工，上月底停止抽水後，地下水再度湧出，現在已填滿整個人工湖，重現湖泊風光。

台糖生態湖所在地因有地下水自然湧出，當地里名稱為「泉源里」，過去該處曾進行中華城購物中心開發案，但開挖地下室後，開發案就告吹，留下的大坑洞經年累月被地下水注滿，還形成自然生態。

市府為帶動東區發展，推動台糖區段徵收工程，徵收區域面積約廿二公頃，市府保留約六公頃做為台糖生態湖濱公園。地政局表示，生態湖施工期間，許多民眾關心「水怎麼不見了？」這是因為施做生態湖邊坡穩定、砌石護岸、池底保水等基礎工程時，必須持續抽排地下水，而這些工程已在三月二日申報竣工，二月廿五、廿六日停止抽水，自然湧泉逐漸回填整個水池，重現美麗湖泊景色。

陸續建置環湖步道、照明 尚未開放

地政局指出，生態湖竣工後，公園各項陸地景觀及帝國製糖廠修復再利用等工程，正由市府文化資產處辦理工程發包作業中，預計明年六月完成，未來公園將有環湖步道、照明設施等，必須等工程完工後，公園才會對外開放。另外，帝國製糖廠修復後，經發局將委外招商經營，讓園區融入人文歷史色彩，目前正進行招商前置作業，預計明年九月開幕。

比日月湖大三倍 東區新亮點

地政局也說，台糖生態湖面積比台中公園日月湖大三倍，可說是「東區明珠」，且兼具都市防洪功能，待園區開發完成後，搭配鄰近綠空鐵道廊道，將進一步帶動東區發展，成為台中市新興亮點。

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  • 湧泉重現，台糖生態湖將成新景點。（記者張菁雅攝）

    湧泉重現，台糖生態湖將成新景點。（記者張菁雅攝）

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