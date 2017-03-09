| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉竹山擴及鹿谷 紫南宮包辦學雜費

2017-03-09

〔記者謝介裕／南投報導〕長期資助弱勢學童的竹山鎮紫南宮管理委員會，八日接受縣府表揚時，宣布包辦學雜費的作法，將從宮廟所在的竹山鎮擴及鹿谷鄉。

紫南宮的魅力，不僅止於錢母、發財金，而是將信眾還金的款項用於公益，自一0四年開始照顧竹山鎮內十四所國中小學生及全縣一五三所國中小邊緣戶家庭，包括學生書籍費、家長會費、團體保險費等學雜費，全部一肩扛起，兩年來捐助金額超過二千萬元，約一萬多位學子受惠，昨日縣長林明溱特別前往紫南宮頒贈感謝狀，以表彰助學義舉。

紫南宮管理委員會主委莊秋安說，「取之於社會、用之於社會」，係廟方秉持的原則，由於鹿谷鄉緊鄰竹山鎮，因此預計下學期將一併包辦鹿谷學子學雜費。

此外，日月潭扶輪社昨也透過「扶輪之子」認養計畫，關懷魚池鄉內十所國中小弱勢學童，提供每人一年一萬二千元的獎助學金。

廣告
  • 南投縣長林明溱（前排左四）致贈感謝狀，由紫南宮管主委莊秋安（前排左五）代表接受。（記者謝介裕攝）

    南投縣長林明溱（前排左四）致贈感謝狀，由紫南宮管主委莊秋安（前排左五）代表接受。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
彰市長選戰提前打 電話民調4人

張東正、林世賢、賴岸璋 表態爭提名彰化市長選舉明年底才登場，但已有不少民眾這幾天來都接到民調電話，直接點名四位人選，分別是縣議員張東正、林世…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：〈中部〉竹山擴及鹿谷 紫南宮包辦學雜費


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.