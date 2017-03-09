〈中部〉竹山擴及鹿谷 紫南宮包辦學雜費

2017-03-09

〔記者謝介裕／南投報導〕長期資助弱勢學童的竹山鎮紫南宮管理委員會，八日接受縣府表揚時，宣布包辦學雜費的作法，將從宮廟所在的竹山鎮擴及鹿谷鄉。

紫南宮的魅力，不僅止於錢母、發財金，而是將信眾還金的款項用於公益，自一0四年開始照顧竹山鎮內十四所國中小學生及全縣一五三所國中小邊緣戶家庭，包括學生書籍費、家長會費、團體保險費等學雜費，全部一肩扛起，兩年來捐助金額超過二千萬元，約一萬多位學子受惠，昨日縣長林明溱特別前往紫南宮頒贈感謝狀，以表彰助學義舉。

紫南宮管理委員會主委莊秋安說，「取之於社會、用之於社會」，係廟方秉持的原則，由於鹿谷鄉緊鄰竹山鎮，因此預計下學期將一併包辦鹿谷學子學雜費。

此外，日月潭扶輪社昨也透過「扶輪之子」認養計畫，關懷魚池鄉內十所國中小弱勢學童，提供每人一年一萬二千元的獎助學金。