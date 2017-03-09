〈中部〉竹山擴及鹿谷 紫南宮包辦學雜費
2017-03-09
〔記者謝介裕／南投報導〕長期資助弱勢學童的竹山鎮紫南宮管理委員會，八日接受縣府表揚時，宣布包辦學雜費的作法，將從宮廟所在的竹山鎮擴及鹿谷鄉。
紫南宮的魅力，不僅止於錢母、發財金，而是將信眾還金的款項用於公益，自一0四年開始照顧竹山鎮內十四所國中小學生及全縣一五三所國中小邊緣戶家庭，包括學生書籍費、家長會費、團體保險費等學雜費，全部一肩扛起，兩年來捐助金額超過二千萬元，約一萬多位學子受惠，昨日縣長林明溱特別前往紫南宮頒贈感謝狀，以表彰助學義舉。
紫南宮管理委員會主委莊秋安說，「取之於社會、用之於社會」，係廟方秉持的原則，由於鹿谷鄉緊鄰竹山鎮，因此預計下學期將一併包辦鹿谷學子學雜費。
此外，日月潭扶輪社昨也透過「扶輪之子」認養計畫，關懷魚池鄉內十所國中小弱勢學童，提供每人一年一萬二千元的獎助學金。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
彰市長選戰提前打 電話民調4人
張東正、林世賢、賴岸璋 表態爭提名彰化市長選舉明年底才登場，但已有不少民眾這幾天來都接到民調電話，直接點名四位人選，分別是縣議員張東正、林世…
網友回應
熱門新聞
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 「啊～」隔壁房傳來震撼慘叫... 鄰居：好怕她斷氣
- 相差16歲 連恩尼遜秘戀娜歐蜜華茲
- 馬在華府智庫演說》民進黨駐美處：馬將一中原則和一中政策混為一談
- 尋求兩岸新共識 陳唐山：雙方可坐下來談
- 證券行情表、證券表格
- 查緝私娼 警反遭疑似三七仔毆傷
- CIA駭術曝光 再重創科技業、情報界互信
- 大戶回來了 近3月估增千億銀彈
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 白天氣溫回升 鋒面生成北部、東北部有雨
- 前國手棄球當房仲 年收200萬當包租公
- 瓜地馬拉受虐兒庇護所失火 至少18死
- 全英羽球公開賽》戴資穎、周天成 直落二闖頭關
- 社論》從「人力需求增加三萬人」談起
- 金正男之子影片露臉 「我爸被殺了」
- 女卡公車輪下 醫師路過相助仍不治
- 防樂陞案重演 學者籲公司法修全套
- 美墨貿易戰開打？墨暫停蔗糖銷美
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 美大學一度傳有男子持槍闖入 疑似虛驚
- 經典賽》以色列翻版？ 義大利宰小熊
- 美對與北韓談判表懷疑 指金正恩不理性
- 浪琴最佳情人 彭于晏放電─白色情人節全新廣告 錶現幸福時刻
- NBA》魏少轟生涯新高 救不了雷霆
- 試院開始審年改案 警大陣仗維安
- 民眾放生政府收容?!林岱樺道歉滅火／「野保法」修法協商惹眾怒 2萬人連署抗議
- 掃黃不敵皮條客 2警慘遭圍毆成傷
- （美圖多+影音）超勾人！三上悠亞白襯衫秀美腿 變身「完美女友」
- 和欣客運台中到台南 15日起漲70元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League warns over ‘justice’
- ELIE SAAB紅毯淡香 光采奪人
- 《自由廣場》請讓病人自由選擇三個月或每個月領藥
- 延長違規記點時間 交部擬修法
- 天降神兵打擊詐騙 騙子嚇到全趴
- 退隱也有事！上原亞衣整型前照片再流出
- 中職》道恩斯首局丟4分 猿被韓虎咬
- 單一且自住房屋稅 北市擬補助降至1％
- 愛滋賊失風 狠咬屋主一口
- 亞矽物聯網大聯盟 21提案組國家隊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉竹山擴及鹿谷 紫南宮包辦學雜費
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分