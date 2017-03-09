〈中部〉和美鐵鍋傳三代 賣出500萬個
2017-03-09
〔記者劉曉欣／彰化報導〕堅持台灣製造！彰化縣和美鎮傳承三代的鐵鍋業者，半世紀賣出五百萬個，還外銷到美、非、日、中國的中華料理店，尤其是近年來食安受到重視，單純用鐵打造的鐵鍋，又再度水漲船高。
和美業者林大森表示，他的祖父在八七水災的隔年就打造工廠，也就是從民國四十九年創業，當時以鐵網等各式鐵加工為主，有訂單才接鐵鍋代工，到了民國八十年代開始，因為在父親林欣研發製鍋機具，就是從傳統手工改成半手工，因而得以大量生產，並走出自有品牌。
不過，後來各國進口的新式鍋具，佔據市場，也讓鐵鍋生意受損，只好專攻餐廳的專用鍋，由於鐵鍋受熱快，而餐廳大多使用快速爐，不怕鐵鍋生鏽或是有鍋底有污垢，傳統產業才得以生存。
林大森的姊姊林玉凰表示，這五年來因為食安問題受到重視，許多消費者選擇最傳統的鐵鍋，也讓傳統鐵鍋再度走入家庭，只是早期鐵鍋是因為燒柴的大灶，所以鍋底是尖的，現代是用瓦斯爐，所以鐵鍋的鍋底改為圓的，很高興傳統鐵鍋又成為家庭廚房的新寵兒。
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