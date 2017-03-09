〈中部〉進香兼徵友 郎有情妹另有他意
2017-03-09
〔記者顏宏駿／田中報導〕為期十二天的白沙屯媽祖北港進香已進入尾聲，隊伍將於今天下午一點三十分返回苗栗縣通宵鎮的拱天宮祖廟，而此行後半段，隊伍出現一段小插曲，一對不相識的男女，不約而同掛「徵男友」、「徵女友」的牌子，只是進香隊伍綿長而一直無緣相見，網友認為這是「天作之合」，在網路將兩人送作堆，可惜女方是為她的小熊布偶「徵男友」，讓這段趣聞還被網友KUSO為「白沙屯LA LA LAND」。
白沙屯媽進香 女為布偶找伴
這段「媽祖情緣」發生在媽祖鑾轎從溪州鄉前往田中鎮途中，一名背著背包的女生，戴著紅色棒球帽，手拿垃圾夾撿垃圾，最顯眼的莫過於她背後一個「徵男友」牌子。無獨有偶，進香隊伍中也出現一名男子頭戴紅色棒球帽，也背著背包，他被人拍到站在小貨車上整理垃圾，背包後方也寫著「我單身，徵女友」的大字牌。
前天晚間有人先把女生「徵男友」身影po到「白沙屯拱天宮媽祖FB粉絲團網頁」立即引人注意，不到十分鐘就有另一網友po男生「徵女友」照。不到一小時就有近萬人按讚，許多網友留言「求媽祖讓有情人終成眷屬」，還有網友把兩人KOSO成今年奧斯卡鉅片「LA LA LAND （樂來越愛你）」，因為電影裡男女主角有共同的目標和理想，卻因現實生活而不能結合，而這對「媽祖環保小尖兵」如此興趣相投，又是媽祖信徒，結局一定「粉美滿」。
不過，後來女生上臉書回應，指稱「我是要幫熊寶寶徵男友」。她說，她此行主要目的是要做媽祖的環保志工，結果引來一大堆無聊男生跟她聊天或拍照，完全打壞她做環保的興緻，更沒想到會被PO上網。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
彰市長選戰提前打 電話民調4人
張東正、林世賢、賴岸璋 表態爭提名彰化市長選舉明年底才登場，但已有不少民眾這幾天來都接到民調電話，直接點名四位人選，分別是縣議員張東正、林世…
網友回應
熱門新聞
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 「啊～」隔壁房傳來震撼慘叫... 鄰居：好怕她斷氣
- 相差16歲 連恩尼遜秘戀娜歐蜜華茲
- 馬在華府智庫演說》民進黨駐美處：馬將一中原則和一中政策混為一談
- 尋求兩岸新共識 陳唐山：雙方可坐下來談
- 證券行情表、證券表格
- 查緝私娼 警反遭疑似三七仔毆傷
- CIA駭術曝光 再重創科技業、情報界互信
- 大戶回來了 近3月估增千億銀彈
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 白天氣溫回升 鋒面生成北部、東北部有雨
- 前國手棄球當房仲 年收200萬當包租公
- 瓜地馬拉受虐兒庇護所失火 至少18死
- 全英羽球公開賽》戴資穎、周天成 直落二闖頭關
- 社論》從「人力需求增加三萬人」談起
- 金正男之子影片露臉 「我爸被殺了」
- 女卡公車輪下 醫師路過相助仍不治
- 防樂陞案重演 學者籲公司法修全套
- 美墨貿易戰開打？墨暫停蔗糖銷美
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 美大學一度傳有男子持槍闖入 疑似虛驚
- 經典賽》以色列翻版？ 義大利宰小熊
- 美對與北韓談判表懷疑 指金正恩不理性
- 浪琴最佳情人 彭于晏放電─白色情人節全新廣告 錶現幸福時刻
- NBA》魏少轟生涯新高 救不了雷霆
- 試院開始審年改案 警大陣仗維安
- 民眾放生政府收容?!林岱樺道歉滅火／「野保法」修法協商惹眾怒 2萬人連署抗議
- 掃黃不敵皮條客 2警慘遭圍毆成傷
- （美圖多+影音）超勾人！三上悠亞白襯衫秀美腿 變身「完美女友」
- 和欣客運台中到台南 15日起漲70元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League warns over ‘justice’
- ELIE SAAB紅毯淡香 光采奪人
- 《自由廣場》請讓病人自由選擇三個月或每個月領藥
- 延長違規記點時間 交部擬修法
- 天降神兵打擊詐騙 騙子嚇到全趴
- 退隱也有事！上原亞衣整型前照片再流出
- 中職》道恩斯首局丟4分 猿被韓虎咬
- 單一且自住房屋稅 北市擬補助降至1％
- 愛滋賊失風 狠咬屋主一口
- 亞矽物聯網大聯盟 21提案組國家隊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉進香兼徵友 郎有情妹另有他意
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分