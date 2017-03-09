〈中部〉進香兼徵友 郎有情妹另有他意

2017-03-09

〔記者顏宏駿／田中報導〕為期十二天的白沙屯媽祖北港進香已進入尾聲，隊伍將於今天下午一點三十分返回苗栗縣通宵鎮的拱天宮祖廟，而此行後半段，隊伍出現一段小插曲，一對不相識的男女，不約而同掛「徵男友」、「徵女友」的牌子，只是進香隊伍綿長而一直無緣相見，網友認為這是「天作之合」，在網路將兩人送作堆，可惜女方是為她的小熊布偶「徵男友」，讓這段趣聞還被網友KUSO為「白沙屯LA LA LAND」。

白沙屯媽進香 女為布偶找伴

這段「媽祖情緣」發生在媽祖鑾轎從溪州鄉前往田中鎮途中，一名背著背包的女生，戴著紅色棒球帽，手拿垃圾夾撿垃圾，最顯眼的莫過於她背後一個「徵男友」牌子。無獨有偶，進香隊伍中也出現一名男子頭戴紅色棒球帽，也背著背包，他被人拍到站在小貨車上整理垃圾，背包後方也寫著「我單身，徵女友」的大字牌。

前天晚間有人先把女生「徵男友」身影po到「白沙屯拱天宮媽祖FB粉絲團網頁」立即引人注意，不到十分鐘就有另一網友po男生「徵女友」照。不到一小時就有近萬人按讚，許多網友留言「求媽祖讓有情人終成眷屬」，還有網友把兩人KOSO成今年奧斯卡鉅片「LA LA LAND （樂來越愛你）」，因為電影裡男女主角有共同的目標和理想，卻因現實生活而不能結合，而這對「媽祖環保小尖兵」如此興趣相投，又是媽祖信徒，結局一定「粉美滿」。

不過，後來女生上臉書回應，指稱「我是要幫熊寶寶徵男友」。她說，她此行主要目的是要做媽祖的環保志工，結果引來一大堆無聊男生跟她聊天或拍照，完全打壞她做環保的興緻，更沒想到會被PO上網。