〈中部〉國姓鹿神祭 週末鮮鹿茸大方送
2017-03-09
總值17萬元 歡迎民眾試手氣
〔記者陳鳳麗／國姓報導〕南投縣國姓鄉鹿神祭十一日登場，現場祭出總價值十七萬元的鮮鹿茸和3C產品等千份獎品，民眾排隊領號碼牌再自抽獎項試手氣，一份鮮鹿茸獎品最少五兩，最多十兩，市值五千元到一萬元，公所希望藉親子路跑和抽獎來拉抬人氣，提高鹿茸知名度和買氣。
今年第十七年舉辦的國姓鄉「鹿神祭」活動，十一日週六將在國姓鄉南港國小舉行，鄉公所昨在該鄉水鹿飼養發源地的林家伙房，為該活動宣傳，公所設計的小鹿呦呦人偶，也與泰雅渡假村的人偶一起跳舞，現場還運來在南投燈會受到矚目的國姓第一猛鹿花燈，與人偶一動一靜幫活動宣傳。
鄉長丘埔生表示，全鄉飼養四千六百隻台灣水鹿，是全國養殖最大產地，一台兩鹿茸約九百到一千元，年產值高達二億元，是鄉內高經濟價值農業。農委會去年委託東海大學畜產與生物科學系，對國姓鄉鹿茸進行研究，已研發出面膜、精華液等保養品，未來會提昇鹿茸的附加價值。
獎項每份最少五兩 最多十兩
鄉公所客家暨觀光所長詹弘立指出，此次「鹿神祭」會有親子路跑、鹿茸美食品嘗、鹿神踩街、安座祭典，且將會有千份獎品，讓參加者自己摸獎。
其中參加路跑的六百人跑到終點後優先摸獎，剩下的獎項名額開放現場民眾排隊領號碼牌，依序自摸獎項，獎包中包括一百七十兩鮮鹿茸，一份五兩或十兩，共有三十一份，民眾可試手氣，看能否把鹿茸帶回家。
據林家養鹿場的鹿農透露，水鹿兩歲大就能鋸鹿茸，一對鹿茸少則六、七十台兩，重則二百三十多台兩，以一兩一千元價格計算，一對鹿茸有六、七萬到廿多萬元的身價。
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