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〈中部〉萬根真髮芭比禮服 新移民姊妹手藝佳

2017-03-09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署結合雲林縣新移民姊妹協會，開辦「時尚美髮剪燙染造型設計訓練班」，昨天起一連兩天在虎尾廉使里活動中心成果展，現場卅五套真髮芭比娃娃禮服，展現令人驚艷的好手藝。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，昨天的成果展中，師生首創用真髮做芭比娃娃禮服，有話題十足的奧斯卡「高衩款」、蓬蓬裙、小洋裝、傳統長禮服，或是戴著華麗高帽或歐洲宮廷帽的美女娃娃，都做得維妙維肖。

柯呈枋說，美髮班有卅名學員，受訓三個月，有中國、越南、印尼及泰國等地新住民，十日將結訓，有九名學員找到工作，三人預計自行開業，展現良好的職訓成果。

職訓指導老師AMY吳淑苓表示，職訓課程利用剪下的廢髮幫芭比娃娃做造型禮服，再用不要的衣服扣子、水鑽裝飾，還剪裁出穿著開高衩的禮服，通常一件禮服要用上萬根頭髮，對職訓學生是一大考驗。

雲林縣新移民姊妹協會理事長李欣嬡表示，這批具創意的另類芭比將結合雲林縣創世基金會公益義賣，捐給需要幫助的弱勢團體，分享新住民姊妹的愛。

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  • 每一款芭比娃娃造型、服飾都讓人驚豔。 （記者廖淑玲攝）

    每一款芭比娃娃造型、服飾都讓人驚豔。 （記者廖淑玲攝）

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