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〈中部〉為神明開路 美女淨爐手成廟會亮點

2017-03-09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕廟會活動中常見執事者腳踩七星步端淨爐為神明開路進廟的儀式，雲林有一名妙齡美女擔任「淨爐手」，廿五歲的丁寶芹展現純熟的科儀操作及七星步伐，一出場就成了全場焦點，讓人嘖嘖稱奇。

大多是男人天下的道教儀式執事人員，在雲林卻有一名罕見的女性淨爐手，端著淨爐、腳踩七星步在進香團排首為神明開道，讓不少資深乩童或禮生都稱讚她「有夠帥」。

丁寶芹大學唸的是觀光休閒系，說起會當淨爐手，連她自己都料想不到。她說，她從小身體就不好，也檢查不出任何病因，十七歲那年到桃園唸書，為了穩定情緒就在供奉玄天上帝的桃園八德無極玄億宮學打坐，靜坐時感受到一股靈動，慢慢地身體竟然變好。

在一次偶然機會，丁寶芹端起淨爐走著七星步，在進香團裡為神明開道，她才被告知成了「淨爐手」，至此只要玄億宮有進香活動，她就會充當淨爐手，至今有八年。

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  • 丁寶芹端著淨爐、腳踩七星步，眾人都說她很「帥」。（記者廖淑玲攝）

    丁寶芹端著淨爐、腳踩七星步，眾人都說她很「帥」。（記者廖淑玲攝）

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