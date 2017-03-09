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〈中部〉嘉市社會處木板隔間 民怨遭碰壁

2017-03-09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府社會處辦公室位於市政大樓一樓，近日進行「辦公室櫃台及兩側入口改善工程」，將原本面向大廳採開放式的辦、洽公空間，全用木板及玻璃築起隔間，僅留兩側出入口，遭抱怨給人「碰壁」的觀感；社會處長張元厚昨說，實際施作跟設計圖有落差，將請廠商修改，把隔板高度降至與人員座位一樣，保有通透、開放的感覺。

張元厚表示，因市府一樓設有聯合服務中心，可讓民眾臨櫃提出需求，各局處再派員前往服務，社會處配合設計調整本身櫃台意象，施工迄今發現與設計圖出現明顯落差，「我也覺得如同被關起來」。

到社會處洽公的一名黃姓民眾說，剛看到時覺得「超不舒服」，很像一進市府就碰壁、撞牆，要找承辦人員卻沒有窗口可供詢問，甚至「不知道從哪裡進辦公室」；也有社會處資深員工透露，用木板隔起來，擔心空氣不流通，且難掌握大廳狀況，有民眾來洽公時，承辦人員還要到大廳去服務，「很奇怪。」

市議員王美惠表示，市府一樓的辦公空間，十多年來都採開放式，近兩年還放椅子、沙發讓民眾坐著等候，很親民，如今社會處辦公室加設隔間，從外面看不到裡面，如辦公室內有什麼狀況，警衛無法一目了然、入內搶救，建議改用透明玻璃，避免讓人觀感不佳。

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  • 市議員王美惠到社會處洽公時發現，原本面向大廳開放的辦公室，被木板及霧面玻璃隔開，民眾要洽公恐不得其門而入。 （記者王善嬿攝）

    市議員王美惠到社會處洽公時發現，原本面向大廳開放的辦公室，被木板及霧面玻璃隔開，民眾要洽公恐不得其門而入。 （記者王善嬿攝）

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