〈中部〉耕地難求 嘉義小麥農求助
2017-03-09
〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣近年有更多農友投入小麥種植，要擴大耕作面積時，卻面臨土地取得不易的窘況，呼籲政府協助；縣府農業處農務科長李秋瑩昨說，目前有農委會「農地銀行」媒介平台，但使用率不高，將加強宣導，讓不想或無力耕作的農友釋出土地給想要種田者。
台灣小麥自給率不及千分之一，多仰賴進口，這幾年綠色消費意識崛起，在地食材成為主流，消費者願意花兩倍以上代價購買國產小麥，不過，小麥加值給予年輕人務農新選擇之後，卻出現耕地難求現象。
嘉義縣鄉村永續發展協會總幹事吳淑芳近年結合幾位小農投入自產自銷小麥行列，靠著推廣手作和麥食（饅頭、海鮮煎餅、焗烤麥飯、麥食）及結合生態養殖水產低碳飲食概念，經營的有聲有色，他們去年底準備種植四公頃小麥，但其中兩公頃因地主表示要收回轉為「種電」，產量頓時少一半，相當無奈。
十甲有機農場負責人蔡一宏表示，雖然國產小麥需求量倍增、供不應求，卻因在嘉縣土地取得出現瓶頸，這兩年被迫前往台中市外埔、大雅區契作。
縣府︰將說服休耕農釋出土地
李秋瑩說，嘉縣農地供需不均衡現象嚴重，也就是休耕比率偏高，想要租地者卻一再碰壁，農委會祭出「農地銀行」政策，讓農友出租土地可以獲得比休耕更好的收益，但不少農友擔心土地要不回來的心理作祟下，成效並不彰，縣府將和鄉鎮市公所合作，說服休耕鄉親釋出土地，一來活化農地，二來增加收益，三來讓需要者有田可耕種，創造多贏局面。
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